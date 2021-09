¿Es necesario un juicio ordinario para reclamar la fianza del alquiler? 

Hace ya más de cuatro meses que me fui de la casa que ocupaba en virtud de un contrato de arrendamiento que se terminó. Llevamos todo este tiempo discutiendo sobre la devolución de la fianza (de 1.500 €), porque el propietario pretende que le pague el repintado de toda la casa y no estoy dispuesta a asumirlo. Me planteo la vía judicial, pero me han dicho que tengo que presentar un Juicio Ordinario por razón de la materia, con independencia de que la cuantía de la reclamación sea muy inferior a los 6.000 €. ¿Es así?