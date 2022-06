Soy avalista del local de mi expareja y el contrato vence, ¿se prorrogará mi aval?

Cuando aún estaba con mi pareja hizo un contrato de alquiler de un local para su trabajo y yo, como tenía nómina, firmé como avalista. Ahora no estamos juntos y este contrato vence en breve. No he dicho nada por no tener problemas y seguro que sigue en este espacio. ¿Mi aval también se prorroga si continúan con el arrendamiento?