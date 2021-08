¿Puede un deudor renunciar a una herencia para no saldar sus cuentas?

Una persona me adeuda una considerable cantidad de dinero por unas obras que hizo en mi casa. Llevo meses intentando cobrar sin éxito. Me consta que recientemente ha fallecido el padre de esta persona y sé que va a recibir una considerable herencia con la que sin duda podría saldar la deuda conmigo. ¿Puede este señor no aceptar la herencia para no pagarme?