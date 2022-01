¿Puede el propietario cobrar al inquilino las anteriores actualizaciones del IPC?

Hace tres años alquilé una vivienda de mi propiedad y en el contrato se pactó que la renta se actualizaría anualmente de conformidad con las variaciones del IPC. En estos años no he actualizado la renta en atención a la difícil situación de mi inquilino, pero ahora ha venido a mejor fortuna y me planteo si podría reclamar esas actualizaciones anteriores.