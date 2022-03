¿Puedo demandar por mi cuenta a un vecino si la comunidad no se pronuncia?

En mi comunidad pasan de todo, casi no hay juntas, es todo gente mayor y no quieren líos de ningún tipo. Pero hay un vecino listo que a cuenta de esto ha ocupado parte del descansillo con un armario/trastero de obra y esto ya me perjudica a mí, que vivo enfrente, pero también a otros porque por ejemplo en caso de incendio el hueco que queda es pequeño. ¿Puedo presentar yo la demanda? No he conseguido que se convoque una junta y eso que se lo digo al presidente cada mañana