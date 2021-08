Todo lo que debes comprobar antes de comprar una vivienda de segunda mano

PREGUNTA Estoy interesada en la compra de una vivienda de segunda mano, pero me paraliza no saber qué cosas debo comprobar antes de firmar algún tipo de documento de reserva ¿Me podrían orientar?

Son varias las cuestiones que debemos tener en cuenta a la hora de tomar la decisión. En relación con el estado de la vivienda, obviamente dependerá de la antigüedad del edificio y de la conservación y mantenimiento tanto de la vivienda en sí misma como de las zonas comunes. A salvo de la posibilidad de recurrir a los servicios de un profesional (arquitecto superior o técnico) que la examine y emita informe, también podemos recabar de la comunidad de propietarios y/o del ayuntamiento, información relativa a si el edificio está al corriente de la ITE y si pudiera existir algún expediente urbanístico no resuelto (tal es el caso de obras sin licencia, infracción urbanística, etc.).

Es imprescindible solicitar una nota del registro de la propiedad al objeto de obtener información sobre cuestiones tan esenciales como asegurarnos de que quien nos está vendiendo es realmente propietario o tiene facultad para vender, o constatar si pesa sobre la vivienda algún gravamen o servidumbre que pueda afectar a nuestra decisión de comprar (hipoteca, usufructo a favor de tercero, servidumbre de paso, embargo, etc.).

Para saber si pesa sobre la vivienda alguna deuda por impago de cuotas comunitarias, el futuro comprador puede intentar recabar dicha información a través del representante de la propia comunidad o, en su caso, del administrador; aunque no siempre se consigue, ya que se trata de información sensible que pertenece al ámbito privado. No obstante, el día de la firma el vendedor está obligado a aportar un certificado de deuda emitido por el administrador con el del presidente que se une al protocolo de escritura. Es aconsejable que, en el documento de arras o señal, se haga constar que la casa se venderá libre de cargas, gravámenes, inquilinos u ocupantes y al corriente de gastos e impuestos.

*La respuesta ha sido elaborada por el despacho de abogados Echeandia & Alevito: www.echeandia-alevito.com