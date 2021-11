Qué hago si el inquilino causa daños en mi casa antes de echarle por no pagar

Después de varios años de pleito, por fin he conseguido que el juzgado señale día y hora para su lanzamiento. Conociendo la naturaleza de estas personas mucho me temo que me dejen la casa absolutamente destrozada, de modo que el escaso importe de fianza con el que cuento, no va a servir ni de lejos para atender los arreglos. ¿Qué consejo me pueden dar al respecto?