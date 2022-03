Qué hago si un vecino estafa a mi madre jubilada con una hipoteca inversa

Revisando los papeles de mi madre he visto que hace tres meses ha constituido hipoteca inversa, y el dinero que está recibiendo va a la cuenta de una vecina poco de fiar. Mi madre tiene una pensión que le cubre de sobra todo porque nosotros pagamos los gastos de casa, cuidadora, etc. ¿Qué puedo hacer? Ella no está muy bien de facultades, dice que no ha firmado nada y me temo lo peor.