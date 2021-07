Qué hago si el tejado aún provoca en mi piso humedades por la nieve de invierno

Soy propietario de un último piso en un edificio en régimen de propiedad horizontal en el que hace poco más de dos años se efectuaron obras de reparación del tejado. Con ocasión de la tormenta Filomena, hubo zonas en las que se acumuló la nieve y terminó filtrando al techo del salón de mi casa. Me he puesto en contacto con el administrador y me dice que la comunidad no va a asumir la reparación porque el tejado está reparado recientemente y la filtración fue consecuencia de una circunstancia absolutamente excepciona. Vaya, que me lo pague yo. ¿Es correcto?