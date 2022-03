Tras lo ocurrido en Cataluña, qué pasa con el control de precios del alquiler

PREGUNTA Les he leído que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional parte de la ley catalana de vivienda en temas de limitación de las rentas que se podían cobrar. ¿Eso nos deja tranquilos a los arrendadores o creen que la ley que está preparando el gobierno seguirá los mismos derroteros?

Las predicciones se nos dan fatal, y más con las peculiares sentencias que últimamente se gasta el Constitucional (véase plusvalía municipal). La verdad es que en el asunto que usted plantea de la ley catalana, el TC se queda en un tema de competencias estatales vs. competencias autonómicas, declarando que esa ley invade competencias del estado.

Sin embargo, no reniega, sino todo lo contrario, de la facultad del estado para regular (modificar, modular…) el principio de libertad de pactos, como parte de la competencia estatal para establecer los criterios de ordenación general del sector de la contratación privada, aludiendo también a la facultad de ajustar el mercado inmobiliario en atención a lo dispuesto en el artículo 47 de la CE ("Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos".) y 33.2 de la CE ("La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes"), que se refiere a la propiedad privada y a la herencia.- entre otros. Si ese es el pensamiento del Tribunal Constitucional, no descartaríamos que dieran por buena una regulación semejante pero emanada del estado y no de una autonomía.

*La respuesta ha sido elaborada por el despacho de abogados Echeandia & Alevito: www.echeandia-alevito.com