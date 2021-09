Qué pasa si no me devuelven el dinero anticipado de una casa de obra nueva

He abonado más de 50.000 € para la construcción de una vivienda que compré sobre plano. La construcción lleva meses parada y nos acabamos de enterar de que la promotora se ha arruinado y que las cantidades que hemos ido entregando no estaban aseguradas. ¿Se puede demandar a los administradores de la promotora por no cumplir con esa exigencia?