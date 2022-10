Qué sueldo debe ganar una pareja joven para conseguir una hipoteca al 90%

Tras el anuncio del Banco Central Europeo (BCE) con una subida de tipos de interés del 0,75% al 2%, muchos usuarios tienen dudas sobre qué pasará con sus hipotecas. Según los expertos, esta medida trata de contener la elevada inflación de la eurozona y disparará aún más el euríbor, que es el índice que se usa para calcular el interés de los préstamos hipotecarios a tipo variable que se conceden en España. ¿Qué opciones tienen los jóvenes que quieran acceder a una vivienda si van a contratar una hipoteca con el banco?

En esta cuarta edición del consultorio digital de iAhorro y La Información, celebrado en directo este jueves 27 de septiembre en el canal de YouTube de la plataforma y en las principales redes sociales de La Información, las expertas hipotecarias respondieron a las principales preguntas de los lectores. Durante esta charla arrojaron luz sobre las ventajas que presentan las hipotecas para jóvenes, así como las oportunidades para acceder a programas como 'Mi Primera Vivienda' de la Comunidad de Madrid o el sueldo necesario para poder realizar la inversión en un inmueble actualmente. Además, también abordaron otras cuestiones sobre la evolución del Euríbor, si es más conveniente cancelar o subrogar la hipoteca y qué deben tener en cuenta los futuros hipotecados que quieran comprarse una casa en el corto o medio plazo.

Puedes consultar a continuación las respuestas de los expertos de iAhorro, Leany Belandria, asesora hipotecaria, y Pilar Arribas, experta hipotecaria en la plataforma online de hipotecas. En los próximos meses La Información seguirá colaborando con iAhorro para informar a los lectores en otros consultorios sobre temas económicos de actualidad. Si tienes dudas sobre ahorros o hipotecas, puedes enviar tus preguntas a través de la dirección de correo comunicacion@iahorro.com, en cualquiera de las redes sociales de iAhorro o La Información con el hashtag #HipotecasiAhorroLI.

1. Requisitos para acceder a una hipoteca joven



pregunta Llevo solo dos años trabajando y cobro el salario mínimo, estoy pensando en comprar una vivienda con mi pareja, ¿qué requisitos debo cumplir para pedir una hipoteca joven si tengo 27 años?

RESPUESTA DE PILAR ARRIBAS (IAHORRO) | A día de hoy hay hipotecas para jóvenes muy interesantes que pueden financiar incluso hasta el 95% del precio de compra, habría que ver otros puntos aparte del salario mínimo porque hay que tener en cuenta lo que percibe tu pareja de salario, la antigüedad que tenéis, el tipo de contrato y ver si efectivamente llegáis a los requisitos. Es cuestión de hacer un estudio y valorar opciones, porque sí que hay posibilidades para poder llegar a financiaciones altas y que podáis tener una hipoteca adecuada a lo que necesitáis. La edad máxima para este tipo de hipotecas es de 35 años, igualmente también tiene acceso al resto de hipotecas que aunque no sean específicas para este sector de la población, pero pueden conseguir otras ventajas interesantes.

2. ¿Es posible conseguir una hipoteca al 100%?



pregunta ¿Qué posibilidades tengo de conseguir una hipoteca al 100% siendo menor de 35 años?

RESPUESTA DE LEANY BELANDRIA (IAHORRO) | Actualmente una alternativa muy viable son las hipotecas para jóvenes, dado que por el riesgo que representa una hipoteca al 100%, en la mayoría de los casos suelen tener unos tipos de intereses y condiciones que por rentabilidad no serían tan adecuadas. Además, suelen pedir garantías adicionales como una vivienda libre de carga o avales de los padres. Todo lo que requiera un mayor porcentaje de financiación, como es un riesgo mayor, no son muchas las entidades que quieran entrar en este tipo de productos. En caso de que los padres ayuden en este proceso y podamos conseguir una hipoteca al 90 o 95%, es importante recordar que según la comunidad autónoma esto podría considerarse una donación y a efectos fiscales debe tributarse. De cara a las entidades está bastante reconocido y lo ven como algo factible, incluso llegando a ese 100% básico sin otra garantía adicional.

3. El sueldo que necesitas para acceder a una hipoteca

pregunta ¿Qué sueldo debe cobrar una pareja de jóvenes en total para que el banco les conceda una hipoteca al 90%?

RESPUESTA DE LEANY BELANDRIA (IAHORRO) | Más que los ingresos proporcionales, la mayoría de los bancos se basa en hipotecas o ingresos en los que el salario mínimo interprofesional se tenga garantizado. También hay que calcular la capacidad de endeudamiento que puedan tener los titulares, en caso de ser dos será la suma de los ingresos conjuntos. A escala general será el 30 o 35% de estos ingresos, por lo que hipoteca nunca debe superar este precio. Por ejemplo, si ambos suman 2.000 euros, ese 35% será de 700 euros, y esa es la cuota máxima que deberían pagar para que sea factible la operación. Esta cifra también la recomienda el Banco de España y es importante que evitemos gastar más, puesto que podría llevarnos a unas mayores tasas de endeudamiento.

4. Plan 'Mi Primera Vivienda' de la Comunidad de Madrid

pregunta ¿Quién puede presentarse al plan 'Mi Primera Vivienda' que ha abierto la Comunidad de Madrid? ¿Cuáles son los requisitos y hay algún límite de financiación?

RESPUESTA DE PILAR ARRIBAS (IAHORRO) | La Comunidad de Madrid ha presentado este proyecto y pueden acceder las personas jóvenes. Entre los requisitos es imprescindible que tengan menos de 35 años, solvencia económica y que no puedan hacer frente a ese 20% de ahorro necesario para comprar una casa. Cabe destacar que también es necesario tener una residencia en Madrid de un mínimo de dos años y no disponer de ninguna otra vivienda a su nombre en el territorio nacional. La vivienda que estén dispuestos a comprar no podrá costar más de 390.000 euros como valor de tasación o precio de compraventa. Lo que hace la comunidad es avalar desde el 80% que es lo que autorizan los bancos hasta el 95% de financiación para la compra de una vivienda habitual para los madrileños jóvenes.

5. Ciudades más baratas para comprar piso



pregunta ¿Cuáles son las ciudades de España donde el precio de la vivienda es más barato para los jóvenes?

RESPUESTA DE LEANY BELANDRIA (IAHORRO) | Es cierto que el precio de la vivienda se estipula por el valor del metro cuadrado en cada zona, en capitales como Madrid o Barcelona podrá ser más caro, pero todo depende del barrio o municipio. Por lo tanto, descuentos en ese precio del valor por metro cuadrado no hay para jóvenes, es el que pacta el vendedor. Tengo entendido que Castilla - La Mancha, Extremadura, Murcia o Castilla y León son algunas de las comunidades autónomas más económicas en este sentido. Mientras que otras como País Vasco o Baleares, además de las ya mencionadas, tienen a tener un precio mayor.