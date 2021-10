Quiero irme a vivir a un PAU: qué debo tener en cuenta antes de comprar la casa

PREGUNTA ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de comprar casa? Estoy interesado en la compra en uno de los nuevos PAUs de mi ciudad donde ya hay varias constructoras edificando.

Si compramos una casa en construcción, sobre plano, en una zona nueva de la ciudad, es recomendable consultar en el Ayuntamiento qué actuaciones urbanísticas se van a desarrollar en la zona para así conocer el entorno de la vivienda y si están concedidas las autorizaciones legalmente exigidas para la construcción de la vivienda (licencias, etc.) o hay algún problema. Además, es buena idea consultar en el Registro de la Propiedad la situación jurídica de la vivienda en construcción o del solar en que se proyecta su construcción, para ver si el promotor es ya el dueño o qué derechos ostenta sobre él. Pero lo más importante es verificar que la promotora tenga debidamente aseguradas las cantidades que los compradores entreguen durante la construcción para el caso de que la misma no se inicie o no llegue a buen fin, y que existe una cuenta específica a la que van estos importes con separación de otras cantidades de que pueda ser titular el promotor.

Finalmente, hay que verificar que en el contrato constan con toda claridad las características de la vivienda, su superficie, la fecha de entrega, y que se entregan planos y una memoria de calidades firmada. También ha de constar con toda claridad el precio total y forma de pago, así como los impuestos aplicables a la compraventa. Si se prevé la subrogación del comprador en una hipoteca previamente concertada por el vendedor sobre la vivienda, se nos debe informar con claridad acerca de la hipoteca, y del importe del que responde la vivienda en concreto, con expresión de cuotas y vencimientos.

*La respuesta ha sido elaborada por el despacho de abogados Echeandia & Alevito: www.echeandia-alevito.com