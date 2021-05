Mi casa de alquiler sufrió desperfectos por el temporal: ¿quién debe pagarlos?

Mi familia y yo vivimos de alquiler en un chalet con un pequeño jardín. Nosotros nos ocupamos del mantenimiento del jardín, piscina, depuradora, etc. Como no podría ser de otro modo, el arrendador está encantado porque no le damos nada de guerra. Como consecuencia de las inclemencias de este invierno se están desprendiendo trozos del alero del tejado, con el riesgo que ello comporta. ¿Quién debe asumir esta reparación?