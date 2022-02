¿Puedo reclamar a mi abogado una indemnización por 'mala praxis'?

PREGUNTA Mi abogado perdió un pleito de desahucio porque presentó fuera de plazo un recurso contra la sentencia de primera instancia, y a consecuencia de ello debo abandonar mi casa. ¿Puedo reclamarle una indemnización por su mala praxis?

Sí, y de hecho los abogados tenemos un seguro de responsabilidad civil a través de los colegios normalmente, pero ojo porque la concesión de una indemnización no es algo automático en casos como el que describe.

La negligencia indiscutible a la que usted se refiere le ha privado a usted de su derecho al recurso que quería interponer, de eso no hay duda, y cabe la posibilidad de ponderar que ello es susceptible de indemnizar en alguna medida; pero nuestra jurisprudencia también nos explica que el derecho al recurso es un derecho instrumental, y que es preciso ir al fondo y dirimir si la acción perdida tenía posibilidades de prosperar para saber si realmente se ha producido un perjuicio injusto. En otras palabras, no puede ser que usted obtenga gracias a la negligencia lo que no hubiera obtenido sin ella.

El concepto jurídico del daño indemnizable hay que entenderlo en relación con un perjuicio que ha de ser real, evaluable económicamente, consecuencia directa de una acción/omisión de, en este caso, su abogado, y antijurídico. Si usted no tenía visos de que la Audiencia le diera la razón en cuanto al fondo –esto es, de ganar ese recurso-, puede entenderse que no existe un perjuicio real. Es decir, se indemniza la pérdida patrimonial causada por haber visto frustrada una acción que tuviera algún viso de prosperar.

*La respuesta ha sido elaborada por el despacho de abogados Echeandia & Alevito: www.echeandia-alevito.com