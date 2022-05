Los requisitos para exigir la eliminación de las cláusulas abusivas de la hipoteca

Este martes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fallado que los consumidores pueden solicitar en los tribunales reparación por las cláusulas abusivas de una hipoteca, incluso cuando esta haya sido ejecutada y el bien vendido. Aunque esta deberá hacerse en un procedimiento judicial posterior y distinto. El organismo ha sentenciado que la normativa española es opuesta al derecho de la UE.

La legislación actual marca que no se permite al juez examinar de oficio el carácter abusivo de estas, ni al consumidor, transcurrido el plazo para oponerse, invocar este carácter abusivo cuando el juez ya evaluó de oficio si eran abusivas al inicio del proceso de ejecución, pero la resolución judicial no contiene ningún motivo que acredite tal examen ni dice que este no pueda cuestionarse. La Justicia Europea ha detallado que, pese a que el juez ya no pueda proceder a un examen del carácter una vez terminado el procedimiento, el consumidor puede invocar esta particularidad en un procedimiento posterior distinto.

De esta forma, las cláusulas hipotecarias consideradas abusivas deben declararse nulas, con lo que el consumidor tiene derecho a que se le devuelvan las cantidades percibidas indebidamente por el banco.

Quiénes puede beneficiarse

Según explica HelpMyCash, podrán reclamar la eliminación del suelo hipotecario todos aquellos ciudadanos que se hayan visto afectados por esta cláusula sin transparencia. Así pues, establecen dos situaciones en las que sí se aplicaría esta decisión tomada por la Justicia. En primer lugar, hay que tener en cuenta la condición legal de consumidor. Exponen que "los empresarios y las personas que trabajan en el sector jurídico, económico o financiero quedan fuera de la jurisprudencia", aunque ha habido jueces que han emitido sentencias favorables hacia este grupo de personas.

Por otro lado, cuando ha existido una falta de transparencia en la aplicación del suelo, ya que ha sido por este motivo "por el que se la considera una cláusula abusiva". Para que se den esta circunstancia, debe haberse dado alguno de los siguientes sucesos: