Requisitos para aceptar una herencia a beneficio de inventario y evitar deudas

Soy heredera única de mi padre, que acaba de fallecer y, hasta donde me he podido enterar, el caudal hereditario está compuesto por su vivienda, algo de dinero en cuentas y un préstamo personal de bastante importe aún por saldar con el banco. Me interesa la casa, pero no estoy en condiciones de asumir más deudas que las que ya tengo. ¿Qué puedo hacer?