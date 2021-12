Quién es responsable de los daños por un incendio: inquilino o propietario

PREGUNTA Llevo casi quince años vivienda de alquiler en la misma casa. Hace un año se produjo un incendio a consecuencia del cual se quemó una parte importante de la cocina. Los daños fueron reparados y abonados por el seguro del propietario, pero ahora la aseguradora me lo está reclamando a mí, amenazándome con llevarme a los tribunales si no lo pago. Yo creo que la causa del incendio debió estar en la deficiente instalación eléctrica de la casa ¿Cuál es mi situación?

En nuestro derecho, se presume que el arrendatario es el responsable del deterioro o la pérdida de la cosa arrendada, salvo que acredite que se haya producido sin mediar culpa suya; todo ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 1.555.2, 1.562 y 1.563 del Código Civil.

Esa presunción de responsabilidad del arrendatario no cede necesariamente por el hecho de que se desconozca la causa del siniestro y, en supuestos similares al que ahora nos plantea en los que se trata de arrendamientos de larga duración, los tribunales entienden que el inquilino no solo estaba obligado a usar la cosa arrendada como un diligente padre de familia destinándola al uso pactado, sino que además, si entendía que algo de tanta importancia como la instalación eléctrica, debía de modificarse, estaba obligado a informar de ello al arrendador y/o propietario para que este subsanase este problema, de manera que al no avisarle se puede entender que es responsable del deterioro o pérdida de la vivienda.

*La respuesta ha sido elaborada por el despacho de abogados Echeandia & Alevito: www.echeandia-alevito.com