La revisión de cuotas de las hipotecas en enero duplica el pago de los intereses

Los hogares que cuenten con una hipoteca a tipo variable van a enfrentar una cuesta de enero aún más pronunciada, si cable. El Euríbor se situó en el mes de diciembre de 2022 en un 3,01%, lo que deja una diferencia de 3,5 puntos de diferencia con el dato de 2021 del mismo mes. Esto significa que una familia con una hipoteca de 150.000 euros a 20 años, pagará más del doble de intereses en su cuota que hace justo un año, si tiene la deuda más habitual, referenciada al Euríbor más un diferencial de dos puntos.

Se trata de la mayor distancia registrada desde la serie histórica del índice, que se remonta a 1999, ya que de facto supone una subida del 100% en los intereses de la cuota en tan solo doce meses. Lo que supone que a pesar de experimentar una subida de la cuota, en el caso del ejemplo anterior del 25%, se amortizaría un 32% menos de capital. El aumento de la cuota se destinaría al pago de los intereses, que pasarían de ser 309 euros en 2022 a 625 euros en este 2023, según los cálculos estimados por la Agencia Negociadora de Productos Bancarios, entidad especializada en este tipo de cálculos y reconocida por el Banco de España.

El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado que continuará apostando por las subidas de tipos para tratar de contener la inflación, lo que podría elevar el índice hasta el 3,5% en el primer semestre de 2023. por lo que las cuotas de las hipotecas no dejarán de incrementarse, a no ser que la rebaja venga explicada por una reducción de los precios, que no es esperable que vaya a darse sin un cese del conflicto de Ucrania.

Por el contrario, si beneficiará a las entidades bancarias, que verán mejorados sus resultados, tras varios ejercicios con márgenes estrechos por los tipos de interés negativos. Aunque también cabe la posibilidad de que el aumento de las cuotas genere un incremento de la morosidad de las familias, que también están enfrentando un incremento generalizado de los precios, especialmente los de los alimentos.

Esta subida de tipos afecta a toda Europa, pero en especial a España, donde los tipos de interés que ofrecen los bancos a la hora de conceder una hipoteca son más bajos que en el norte del continente, pero más altos que los de los países vecinos. Según los datos de la Federación Hipotecaria Europea (EMF) correspondientes al segundo trimestre de 2022, los tipos medios a los que se firmaban las hipotecas en España se incrementaron 13 puntos básicos desde el primer trimestre del año, hasta el 1,63%.

En cualquier caso, estos números suponen una vuelta a la normalidad de las entidades bancarias tras varios años con tipos mínimos, a la par que enfrentan la entrada en vigor del nuevo impuesto a la banca, que es de aplicación desde el 29 de diciembre y grabará los beneficios con un tipo del 4,8% de todas las entidades que facturasen más de 800 millones en 2019 y desarrollen su actividad en España.