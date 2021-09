RTVE pone más inmuebles a la venta y revisa el valor de varios activos a la baja

El plan de venta de inmuebles que RTVE inició hace unos meses coge una nueva dimensión. La corporación pública ha puesto a la venta 10 nuevos activos inmobiliarios que se suman a los 16 que ya estaban a disposición de compradores interesados, como ha podido saber La Información. Un total de 26 propiedades conformado por edificios, viviendas o locales que en conjunto tienen una tasación superior a los 26 millones de euros, según los cálculos de esta redacción. Una cantidad que es menor de lo que podría haber sido. El motivo es que la empresa estatal ha revisado a la baja el valor de varios de los que ya quería desprenderse. Algo que responde a una estrategia de intentar ajustar el precio para sea acorde a lo que realmente demanda el mercado. Todo con el fin de lograr ingresos que sirvan para reducir su elevada deuda.

En total, la firma audiovisual que preside José Manuel Álvarez Tornero tiene a disposición hasta 14.333 metros cuadrados en activos inmobiliarios, que es casi el doble de lo que ofrecían hace unos meses. Estos se reparten entre varias comunidades, como son Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra. En cuanto a los terrenos, solo hay uno disponible que tiene una superficie de 2.160 metros cuadrados. El mismo está situado en Palma de Mallorca, concretamente en la localidad de Son Sardina. Una amplia cartera que está valorada en un total de 26.292.926 euros. Cifra que es 10 millones superior a la que se manejaba en un primer momento.

Entre los que más destacan de las nuevas propiedades ofertadas está un edificio de oficinas localizado en Santa Cruz de Tenerife. El bloque consta de seis plantas de altura y una superficie total construida de 3.074,56 metros cuadrados, de los que 2.466 son útiles. Su precio de salida es de más de 3,1 millones de euros. Dicho activo está compartido con la viceconsejería de Turismo del Gobierno canario, según ha podido saber este diario. Una tasación incluso más elevada tiene una oficina localizada en la Avenida Ranillas de Zaragoza, la cual se ofrece por más de 4,3 millones de euros. Se trata de un piso bajo y un 1º que forman parte de uno de los edificios utilizados en la Expo de Zaragoza. En la capital aragonesa también está otra oficina con una valoración destacada. En este caso, se trata de un 3º y 4º piso en la calle José Luis de Albareda que supera los 2,6 millones de euros.

Aun con su destacado precio, de la que RTVE ha dejado constancia en una respuesta a varios diputados a la que ha accedido este medio, los tres activos previos siguen sin superar a la 'joya de la corona' de su cartera. Esta continúa siendo las dos plantas y las dos plazas de garaje de las que dispone en la calle Colón de Valencia. Su tasación es de 5,03 millones de euros, y su superficie es de 1,265 metros cuadrados repartidos entre el 3º y el 4º del edificio y los lugares de aparcamiento. Dicha propiedad incluso se ha revalorizado ligeramente en unos meses, ya que antes estaba en el entorno de los 5,29 millones. Todo lo contrario que con un activo en Murcia que conecta un local comercial con otras tres viviendas usadas como oficinas. Antes, llegaba a los 1,71 millones. Ahora, RTVE lo baja a los 1,59 millones de euros.

Valoraciones a la baja

Lo que ocurre con el emplazamiento murciano es la norma en casi todos los inmuebles que ya tenía la corporación en venta. La mayoría han visto reducida su valor con respecto a fechas anteriores. En algunos casos de manera considerable. Pero en otros se trata de apenas unos miles de euros. Es lo que ocurre con la planta baja y el sótano de un edificio de Valladolid que está en la zona de Campo Grande. Ahora ha caído a los 1,068 millones cuando antes estaba en 1,075 millones. Lo mismo ocurre con un edificio en Madrid, concretamente en Plaza de Castilla. Actualmente se presenta por 942.380 euros cuando hace menos de medio año estaba en los 945.450 euros. Algo que se extiende a un chalet adosado que RTVE mantiene en Jerez de la Frontera, en Cádiz. La firma estatal lo ofrece en este momento por 319.655 euros. Lo que son casi 17.000 euros menos con respecto a fechas previas.

El resto de los activos que la empresa audiovisual admite tener en venta se mueven entre diversos precios de salida. El más barato lo conforman una 3ª y 4ª planta en Monforte de Lemos, en Lugo, tasado en 19.109 euros. A partir de ahí, hay un sótano por 190.973 euros, una planta baja en Girona por 285.196 euros un edificio principal en Tarragona por 587.391 euros o una entreplanta en Santander por 749.324 euros. Además, disponen de una planta baja en Cádiz con un valor de 850.350 euros, que es la propiedad mejor calificada de entre las que están por debajo del millón de euros. Tanto estos como los anteriores están libres de ocupación y de cualquier actividad. Además, ya no los consideran necesarios porque pueden utilizar otras ubicaciones para desarrollar la actividad del servicio público de una manera más rentable, según señala la propia RTVE.

La realidad es que esa búsqueda de la eficiencia y de cambiar los espacios de trabajo no es el único motivo de lanzarse a la venta de inmuebles. Los problemas económicos que sufre la compañía pública también están detrás de esta estrategia para desprenderse de más de una veintena de propiedades. La deuda a cierre de junio de 2021 es de 363,8 millones de euros, como ha admitido Tornero en varias ocasiones. Por eso hace unos meses se lanzó ese plan para ofrecer en el mercado los terrenos, oficinas y edificios. El problema es que esta no ha surtido efecto por el momento. Desde enero de 2020, RTVE no ha logrado enajenar ni un activo de los que dispone. Tampoco se prevé que pongan más a la venta, como admite la corporación.