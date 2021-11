La Plaza de España de Madrid 'renace' como un espacio más verde y peatonal. 

La nueva Plaza de España renace este lunes. El 'mítico' enclave de la capital ha descubierto este lunes su nueva imagen tras dos años y medio de obras -con una pandemia y nevada histórica de por medio- y aunque aún faltan "algunos remates", los madrileños han podido comprobar cómo estos más de 70.000 metros cuadrados son ahora más verdes, accesibles y están conectados el Parque del Oeste, los Jardines de Sabatini, el Campo del Moro, Madrid Río y la Casa de Campo. Pasaban las 11 horas cuando el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, hacía su aparición en la plaza de Oriente para descubrir este nuevo entorno. La lluvia ha respetado un recorrido que el regidor ha realizado arropado por técnicos de las obras así como por vecinos y curiosos que querían ver "cómo ha quedado esto después de tanta obra".

Junto a Almeida, la vicealcaldesa, Begoña Villacís; la delegada de Obras, Paloma García Romero, y el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes. También han estado presentes los concejales de Moncloa, Loreto Sordo, y Centro, José Fernández, así como los portavoces del resto de grupos como Mar Espinar (PSOE), Rita Maestre (Más Madrid), Javier Ortega Smith (Vox) y Marta Higueras (Grupo Mixto). "Quedan algunos remates. Somos conscientes de que esto es como una casa que se estrena. En el día a día hay que ver qué cosas mejorar, como un posible tercer ascensor, o las papeleras, vamos a atender esas peticiones", ha trasladado Almeida a la prensa tras varias peticiones de los vecinos, que no han dudado en hacerse fotos con el primer edil o la vicealcaldesa.

Este 22 de noviembre llega después de unos trabajos que arrancaron el pasado 8 de abril de 2019. Fue en 2017 cuando se aprobó, durante el mandato de Manuela Carmena, el proyecto de reforma de la plaza, llamado 'Welcome Mother Nature', seleccionado mediante un proceso participativo con más de 200.000 personas. Esta nueva Plaza de España sigue estando escoltada por Don Quijote y su fiel Sancho, pero ahora cuenta con un túnel de casi un kilómetro y un paseo arqueológico, además de carril bici y zonas de juego para los niños.

Dicho espacio se convierte así en la puerta verde a una malla transversal que procede del río Manzanares y establece un punto de penetración medioambiental hacia el centro de la ciudad. Una calidad ambiental que se ve, además, potenciada con la plantación de más de 1.100 nuevos árboles. La gran transformación de este espacio ha sido posible gracias a la canalización de la circulación rodada a través de un túnel que permite trasladar el tráfico al nivel inferior del paso elevado construido en los años 60 y ganar el espacio en superficie para el peatón. El túnel resultante de la reforma conecta el tráfico rodado desde la calle Bailén hasta la de Ferraz.

La parte nueva de ese túnel es continuidad del ya existente y va desde el inicio de los jardines de Sabatini, en la calle Bailén, hasta la calle Ferraz, más allá de Ventura Rodríguez. La unión de ambos túneles genera una infraestructura subterránea de más de 1.150 metros desde su entrada en Bailén, a la altura de la calle Mayor, hasta la salida de Ferraz. Además, tiene conexión con la cuesta de San Vicente, lo que permite dirigirse tanto a la M-30 como hacia la Gran Vía.

"Mejorar este espacio"

Martínez-Almeida ha puesto en valor que el equipo de Manuela Carmena "tuvo la visión de hacer este cambio y tomó la decisión de mejorar este espacio urbano, en un eje patrimonial como este". "Es cierto que era mejorable, y este equipo de Gobierno recogió el testigo y ha conseguido finalizarlo con dos modificados, pero también con la nevada de Filomena y el parón de la pandemia", ha puesto en valor.

Asimismo, ha destacado la "continuidad institucional" así como "la capacidad de ejecutar y seguir con los proyectos que son buenos para la ciudad". Para Almeida este proyecto pone de relieve que la ciudad "es una de las grandes capitales del mundo", y tanto él como García Romero han agradecido el trabajo del director general de Obras, José Luis Infanzón. Para Begoña Villacís, esta nueva Plaza de España "es un sueño hecho realidad". "Me he pasado aquí toda la infancia, ya me gustaría tener esta Plaza de España cuando acudía. Es un sueño hecho realidad".

Del cumpleaños feliz a la Caja 'B'

Durante el recorrido desde la Plaza de Oriente hasta la esquina de la calle Princesa con Gran Vía se han producido diversas anécdotas, la mayoría de ellas con José Luis Martínez-Almeida como protagonista. Empezó el recorrido 'escoltado' por miembros de la Corporación y técnicos de la obra, pero la ha acabado entre multitud de vecinos que hacían difícil a la Policía Municipal organizar la visita.

'No te rindas a la izquierda' ha sido una de las consignas que varios vecinos han trasladado al regidor, a quien también le han pedido que "por favor" recuerde que en Pan Bendito hay plazas que necesitan ser reformadas. Ha sido este mismo madrileño quien se ha hecho fotos con Mar Espinar y el alcalde, a quien ha intentado coger en brazos. Han cobrado vida, junto a la estatua del escritor Miguel de Cervantes, sus 'hijos' literarios, don Quijote y Sancho Panza, que han amenizado a los visitantes esta inauguración en la que también ha habido espacio para cantar el cumpleaños feliz y para que una de las mujeres haya enseñado orgullosa su manicura combinando el logo de Cs, la bandera de España y la enseña arcoíris.

Pero no a todos les ha gustado la nueva Plaza de España, o al menos quienes han acudido a inaugurarla. Un hombre no ha dudado en acercarse al alcalde para recordarle "la Caja 'B' del Partido Popular" o que para todo utilicen "cemento". Sin embargo, otro de los presentes le ha pedido que se "fuera" porque no era "su día". La reivindicación ha estado presente mediante un cartel que anunciaba huelga de los trabajadores de OTIS. El recorrido ha terminado en el Hotel Gingko Plaza de España, donde el alcalde y la delegada de Obras han trasladado a la prensa los detalles de esta reforma.