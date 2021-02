La socimi de los exTicketbis capea el virus con sus nuevos apartamentos 

Un rayo de luz para el sector turístico. La sociedad de inversión inmobiliaria (socimi) All Iron ha reportado una ocupación media del 85% en sus apartamentos Líbere Vitoria, una cifra muy por encima del 35% reportado en los inmuebles del sector, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Detrás de las operaciones de la socimi están los conocidos emprendedores Ander Michelena y Jon Uriarte, que fueron noticia en 2016 por la venta de su plataforma Ticketbis al gigante Ebay por 165 millones de euros.

El inmueble destacado cuenta con 120 unidades y la gestora Líbere Hospitality ha sido la encargada de su buena marcha desde el 23 de diciembre, día de su apertura. Los apartamentos representan un nuevo concepto de alojamiento urbano para estancias de corta y media duración tanto de carácter turístico, como familiar o de negocios. Esta flexibilidad les ha permitido captar todo tipo de clientes.

La puesta en marcha de los apartamentos supuso un desembolso de 20 millones de euros por parte de la socimi de los exTicketbis, que cotiza en el BME Growth. La gestora Líbere Hospitality mantendrá la actividad de los pisos durante los próximos ocho años.

Este vehículo inmobiliario tiene una capitalización bursátil que supera los 65 millones de euros, pero estos dos meses, pese al triunfo de sus apartamentos, no han sido los mejores ya que el precio de su acción presenta una revalorización negativa del 1,72% en el parqué. Por otra parte, la socimi no llegó a retribuir a sus accionistas a través del reparto de dividendos durante 2020 y todavía no hay desembolsos previstos para este año.

Aún así, la cotizada sigue apostando por el sector inmobiliario con movimientos como la adquisición de un inmueble en Sevilla por 9,8 millones de euros con una superficie de 3.758 metros cuadrados este 12 de febrero. Con esto, el vehículo se ha estrenado en la ciudad y levantarán un complejo con cerca de 50 'serviced apartments' destinados también a los alojamientos de corta y media estancia.