Mi socio deja un negocio común, ¿qué pasa con el contrato de arrendamiento?

pregunta Hace cuatro años que mi socio y yo firmamos un contrato de arrendamiento de local para explotar en él una cafetería. En el contrato aparecemos los dos como arrendatarios. Ahora mi socio quiere irse para intentar otro negocio él solo y no tengo muy claro en qué situación me quedo yo respecto de la continuidad del arrendamiento ¿Me podrían orientar?

Pues eso va a depender de la forma en que se pactara el tipo de responsabilidad de los arrendatarios para con el arrendador: solidaria o mancomunada.

Legalmente, se presume que, salvo que conste expresamente en el contrato que ambos responder de manera solidaria, esta será mancomunada; lo que quiere decir que cada arrendatario responde únicamente por la parte que le corresponde. Por su parte, si en el contrato se ha pactado expresamente la solidaridad, cada uno de los arrendatarios responderá por la totalidad de las obligaciones contractuales frente al arrendador.

Lógicamente, nuestra respuesta a su consulta varía en función de si existe pacto expreso de solidaridad o no. Si lo hubiera, la salida de su socio del contrato no afecta a la continuidad del contrato, dado que será usted quien responda frente al arrendador por la totalidad de las obligaciones, incluido el pago de la renta completa. Pero si tal pacto expreso no existe, la salida del otro arrendatario supone en realidad una modificación sustancial de un elemento esencial del contrato por cambio en la figura del arrendatario, determinante de la resolución del contrato si así lo estimara el arrendador. Compruebe la literalidad de su contrato para ver en qué situación se encuentra.

