Los súper salvan a la socimi de Mapfre y Bankinter, y prepara un reparto de 10M

La actividad económica en los establecimientos comerciales se vio muy afectada por las restricciones impuestas durante el primer estado de alarma. El vacío en los pasillos de las tiendas causó un efecto directo en las cajas registradoras, que llegó hasta los arrendadores de los locales. No todos los negocios se vieron igual de perjudicados. Los supermercados han sido uno de los 'sobrevivientes', por los bienes esenciales que gestionan. Su buena marcha se notó en las cuentas de socimis como Olimpo Real Estate (ORES), participada en su mayoría por Bankinter y Mapfre, que ingresó 22 millones de euros en el ejercicio de 2020.

La socimi que cotiza en el BME Growth con una capitalización bursátil de 194 millones de euros defiende en sus cuentas anuales que consiguió esquivar grandes pérdidas gracias al "elevado porcentaje de las rentas provenientes de activos ligados al sector alimentación (un 63,6%)". Los documentos de la cotizada explican que los ingresos esperados del otro 36,4% de establecimientos sufrió ajustes por su dificultad para enfrentar las obligaciones económicas por el parón de actividad que forzó la Covid.

De hecho, ORES alcanzó acuerdos con 22 de los 25 inquilinos afincados en activos no ligados al sector alimenticio. Estos pidieron un 'rescate' que consistió en una mayor flexibilidad en el pago de la renta, con aplazamientos temporales y algunas bonificaciones comerciales. Entre los arrendatarios que no forman parte del mundo de los supermercados están empresas como Zara, Stradivarius, Mango y la cafetería Tim Hortons.

La diferencia de rendimiento entre los negocios también se ha hecho notar en el valor de los activos del portafolio de ORES. Las tiendas de alimentación experimentaron una revalorizaron positiva del 1,7% en el ejercicio de 2020, mientras que el resto de los inmuebles sufrieron una rebaja del 7,8% en su valoración. Los inversores han tomado nota de estas tendencias, y el año pasado terminó con un récord en las transacciones inmobiliarias que involucran a los locales de supermercados. La inversión ascendió a los 640 millones de euros, una cifra que supera en 460 millones a la de 2019, según la consultora Savills Aguirre Newman.

Aún así, los problemas de los negocios que no se dedican a la alimentación impulsaron pérdidas de un millón de euros en el primer año de la Covid-19. La noticia no ha aguado las esperanzas de los propietarios de la socimi de sacar rédito de sus inversiones porque estos números rojos no han impedido que los directivos de Bankinter y Mapfre se planteen un reparto de dividendo de 10 millones de euros. Otros accionistas que forman parte del entramado y se verán beneficiados son la Corporación Juan Segarra, Inmuebles Gil Comes y Sierra Spain Shopping Centers Services. Los dueños del vehículo argumentan que la forma de proceder será la distribución de reservas de la Sociedad.

El Consejo de Administración de ORES ha hecho público a través de su reporte anual que "la propuesta de distribución del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 es adecuada, habiendo registrado, como en años anteriores, una generación anual de caja operativa notablemente superior al beneficio contable individual y consolidado de la Sociedad (en la medida en que éste se ve afectado por las normas de registro contable de amortización y deterioro inmobiliario llevadas a cabo, partidas contables que merman resultado, pero no tesorería)".

Olimpo Real Estate (ORES) ocupa el lugar número 11 en la tabla de las 76 cotizadas que mantienen su actividad bursátil en el BME Growth en cuanto a capitalización. El nuevo año no ha traído la calma para este vehículo ya que presenta una revalorización negativa del 2,94% en lo que va del año. Otro dato que muestra el golpe de la pandemia es que su talla bursátil pasó de 200 a 194 millones de euros entre 2019 y 2020. En definitiva, la socimi deberá estar atenta a la evolución epidemiológica y el estado de salud económica de sus inquilinos para prevenir mayores estragos.