Mis vecinos van a poner una tubería de regadío a través de mi finca: ¿es legal?

PREGUNTA Soy agricultor y la finca de al lado a la de mi casa, que también tiene zona de cultivo, ha estado abandonada muchos años, pero ahora la han comprado unos chicos y quieren instalar una tubería de regadío a través de la mía. Yo no sé si tengo que dejarles.

Existen servidumbres que son derechos sobre cosa ajena. Una finca (llamada predio dominante) puede tener establecido un derecho a servirse de otra (predio sirviente) para distintas necesidades, como el paso, las aguas, etc. Estas servidumbres se pueden constituir en escritura o por su uso durante un largo periodo de tiempo, supuesto que no parece que sea el suyo, puesto que nos dice que se trata de una novedad. Por consiguiente, lo primero que haríamos sería ir al registro de la propiedad y consultas las escrituras de su finca para ver si consta esta carga real. También existen servidumbres legales, así que habría que analizar la disposición de los predios, las posibilidades de dar acceso al riego por otras vías, etc.

Si el resultado de las pesquisas es que el vecino no tiene derecho a pasar por su finca, solo podrá hacerlo si ustedes llegan a un acuerdo en ese sentido. La propiedad se presume libre y cualquier limitación del dominio debe ser interpretada restrictivamente.

Si el vecino opta por políticas de hechos consumados, siempre podrá usted ejercer una acción negatoria de servidumbre para defenderse de quien, sin título, trata de ejercitar sobre su propiedad un derecho real. Será el demandado a quien corresponda la carga de la prueba sobre la existencia de la servidumbre.

