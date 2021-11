¿Quieres vender tu casa? Así puedes encontrar la opción más beneficiosa

El mercado inmobiliario actual ofrece múltiples opciones para quienes quieren vender un piso en España. Además de las agencias tradicionales, hoy por hoy los vendedores pueden optar por las inmobiliarias online e incluso por los iBuyers, que son empresas que compran casas al contado. Pero, frente a tanta variedad, ¿cuál es la mejor inmobiliaria para vender un piso? Desde el comparador financiero e inmobiliario HelpMyCash.com responden a esta duda frecuente.

La mejor inmobiliaria es la que se adapta a las necesidades del vendedor

La mejor inmobiliaria para vender un piso es aquella que se adapta a las necesidades del vendedor. Así lo afirman desde el comparador financiero luego de haber investigado las múltiples opciones que ofrece el mercado. En este sentido, una persona que está familiarizada con la tecnología y quiere vender su casa sin gastar mucho dinero puede pedir asesoramiento a una agencia inmobiliaria online. Un propietario que necesita vender urgentemente o que no quiere ocuparse de ningún trámite, encontrará en los iBuyers una solución más adecuada. En cambio, las agencias de barrio serán la mejor alternativa para quien prefiere la venta tradicional y la atención presencial.

"En un mercado en constante transformación, como es el inmobiliario, no puede elegirse una agencia sin contemplar las necesidades del vendedor", afirman desde el comparador. En efecto, muchas de las reseñas negativas sobre inmobiliarias que se encuentran en la web están relacionadas con que los servicios prestados por la agencia no coinciden con las expectativas o necesidades del propietario. "En HelpMyCash animamos a los usuarios a investigar inmobiliarias y compararlas antes de elegir una. Creemos que esta es la mejor manera de encontrar una agencia que cumpla las expectativas a nivel de precio, servicios, transparencia, etc.", señalan.

Lo mejor es analizar y comparar sus servicios antes de contratarlas

En este sentido, desde el comparador aconsejan analizar los contratos de intermediación inmobiliaria de todas las agencias antes de contratarlas. Existe en los contratos algunas cláusulas que pueden ser determinantes en el momento de decidir si una agencia se adapta o no a las necesidades del vendedor. “Por ejemplo, si un vendedor contrata a una inmobiliaria, pero negocia al mismo tiempo vender su piso a un familiar, debe saber que, en la mayoría de los casos, la agencia le cobrará igualmente los honorarios si esta venta se lleva a cabo”, explican fuentes de HelpMyCash.

Existen otros consejos que se deben tener en cuenta en el momento de elegir una agencia inmobiliaria: cuánto tardan en vender un piso, cuánto cobran en concepto de honorarios y qué tasación hacen de la vivienda son algunos de ellos. "En todos los casos, lo mejor es analizar sus servicios y compararlos hasta estar seguros de que estos se adaptan a las necesidades particulares del vendedor", concluyen.