Cómo vender la vivienda familiar sin la firma del cónyuge no propietario

pregunta Voy a vender una casa el mes que viene. Si es privativa mía, ¿por qué me piden en la notaría que firme mi mujer? Por razones personales no tengo interés en que lo sepa.

Porque, suponemos, será la vivienda habitual de la familia, y nuestro Derecho dispensa una especial protección a la misma, tal como resulta del art. 1320.1 del Código Civil: "Para disponer de los derechos sobre la vivienda habitual y los muebles de uso ordinario de la familia, aunque tales derechos pertenezcan a uno solo de los cónyuges, se requerirá el consentimiento de ambos o, en su caso, autorización judicial…"

La intervención de su mujer en la escritura no es en calidad de vendedora, sino solo para consentir la venta, en la medida en que afecta al hogar familiar.

Si no se trata de su vivienda habitual, entonces bastará con que usted lo manifieste al notario y ella no tendrá que comparecer. Pero ojo, porque si hace esta manifestación para evitar que ella vaya, la compraventa será anulable y/o le podrán reclamar a usted los perjuicios que haya causado a su mujer. Si el comprador lo es de buena fe y no sabía que la casa era vivienda familiar, la venta no será anulable, pero usted tendrá que indemnizar a su mujer; y si el comprador lo conociera, entonces la compraventa podrá anularse a instancia de su esposa.

*La respuesta ha sido elaborada por el despacho de abogados Echeandia & Alevito: www.echeandia-alevito.com