¿Es posible vender una vivienda en herencia si un heredero no lo acepta?

pregunta Somos tres hermanos y acabamos de heredar a tercios la casa de mis padres en la que vive mi hermano menor. Nos gustaría venderla pero mi hermano no quiere ni oír hablar del asunto. ¿Qué opciones tenemos?

Tras la adjudicación de la vivienda a tercios, los tres hermanos son propietarios proindivisos a partes iguales de un bien que, en principio, entendemos que no será indivisible. En tales supuestos, lo lógico será que los proindivisarios se pongan de acuerdo para vender la propiedad a un tercero y repartir el dinero conseguido a partes iguales, pero es cierto que para ello es preciso el consentimiento de los tres.

Otra opción será que uno o varios de ustedes vendan sus participaciones para así salir del proindiviso, aunque en tal caso el resto de los hermanos tendrán derecho de adquisición preferente y, de no hacer uso de tal derecho, lo cierto es que no es fácil encontrar un comprador de cuotas indivisas. En la situación descrita, lo ideal sería que su hermano menor adquiriera la vivienda abonando a sus hermanos el precio de sus cuotas en la indivisión, pero es de suponer que esta opción no está sobre la mesa a la vista de su consulta.

Dicho esto, lo cierto es que nadie puede ser obligado a permanecer en la indivisión, de modo que cualquiera de ustedes puede instar la división judicial del proindiviso, aunque la solución final para este tipo de procedimientos, a falta de algún tipo de acuerdo, será la venta en pública subasta con admisión de licitadores externos, lo que puede suponer que el precio obtenido al final esté por debajo del de mercado. No hay solución fácil, la verdad.

*La respuesta ha sido elaborada por el despacho de abogados Echeandia & Alevito: www.echeandia-alevito.com