A la venta la isla más tenebrosa del mundo: tiene un faro y leones marinos

A menos de dos kilómetros de la costa de Oregón se levanta la isla del faro de Tillamook Rock. Construida a más de 40 metro sobre el nivel de mar, esta instalación ha servido de guía para los marineros durante más de 70 años. Sin embargo, su inauguración se vio ensombrecida por un accidente marítimo. Solo tres semanas después de su puesta en funcionamiento, un barco británico chocó contra una colina cercana a la costa, matando a todos los navegantes que había a bordo. Las condiciones climáticas y el aislamiento que vivieron los trabajadores del faro provocaron que se le conociera como Terrible Tilly.

Según indican en The New York Times, la isla está ahora a la venta. Los interesados que quieran adquirir está propiedad deberán pagar por ella 6,5 millones de dólares, lo que al cambio son casi 6 millones de euros. Eso sí, los candidatos a la compra deben saber que el acceso no es nada sencillo. Solo se puede llegar en helicóptero, pero incluso por este medio no es tarea fácil debido a la gran cantidad de leones marinos que se tumban a las faldas de esta mole de piedra. Mimi Morissette, directora de Eternity at Sea, la compañía con sede en Oregón que posee y vende el faro, detalla que en multitud de ocasiones los viajeros han tenido que dar varias vueltas alrededor de este lugar hasta que los animales han dejado espacio para aterrizar. Además, debido a la complejidad del terreno y la virulencia del mar, los barcos no pueden atracar.

En lo que respecta al edificio, los nuevos propietarios deberán de hacer frente a las reparaciones necesarias para su habitabilidad. Debido a la fuerza de las olas, el agua ha llegado hasta dentro de la edificación y los leones marinos campas a sus anchas por la propiedad. Además, hay destrozos en las ventanas y puertas, que están tapidas. En la parte superior de la vivienda y del faro, las aves han preparado sus nidos y toda la superficie está recubierta con sus excrementos. Asimismo, Morissette ha indicado que en el interior del edificio se encuentran en unas urnas los restos mortales de sus padres.

Cementerios y crematorios

Aunque la oferta está abierta al mundo en general, la actual propietaria es consciente de qué no todos van a estar interesados en la propiedad. Por ello, Morissette ha presentado la isla en la convención anual de la Asociación Internacional de Cementerios, Cremaciones y Funerales en Las Vegas. Una idea que parece no convencer a los empresarios del sector de las defunciones, quienes señalaron que ningún cliente querrá guardar los restos de un familiar en una instalación que no podrán visitar.

Sin embargo, la propietaria confía en la rentabilidad del negocio y, en declaraciones el medio estadounidense, ha señalado que ya tiene interesados: "Tengo una consulta de una compañía local de helicópteros, que podría ser una combinación perfecta con una compañía en la industria del cuidado de la muerte".