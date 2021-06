¿Puede mi propietario negarse a pagar unas reparaciones que hice en la casa?

Soy arrendatario de una vivienda desde hace ya más de tres años. Como consecuencia de la nieve caída este invierno, se han producido una serie de filtraciones en el tejado que yo mismo he reparado. Cuando le he pasado la factura al arrendador, me dice que no me lo abona porque yo tendría que haberle avisado para que él lo reparara. ¿Es eso cierto?