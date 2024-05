Candela Peña graba nueva serie tras el éxito de El Caso Asunta: dónde verla y precios

La actriz Candela Peña sigue recibiendo halagos por su interpretación de Rosario Porto en 'El Caso Asunta'. Mientras, están en marcha nuevos proyectos como 'Furia', que formará parte de una de las seis series originales con las que la nueva plataforma audiovisual Max de Warner Bros. Discovery, que integra HBO Max, Discovery y Eurosport comenzará a estar disponible el 21 de mayo en España.

Este ha sido uno de los anuncios de Max durante la presentación hecha en Madrid de esta plataforma que también contará con contenidos como la segunda temporada de 'La Casa del Dragón', los Juegos Olímpicos París 2024 o programas como 'Pekin Express'.

Así es Furia, con Candela Peña, en Max

Furia está dirigida por Félix Sabroso y sus protagonistas serán Carmen Machi, Natalie Pozas, Cecilia Roth, Candela Peña y Pilar Castro. En concreto, ha avanzado Sabroso que 'Furia' -cuyo rodaje arrancó el lunes- es una serie que trata la historia de cinco mujeres muy "diferentes que son llevadas al límite por diferentes circunstancias".

Una serie que, según ha añadido, necesitaba un "casting icónico" porque es una "sátira contemporánea del mundo que nos está tocando vivir". "Está escrita por y para ellas (...) la he escrito para que no pudiesen decir que no, va a ser muy difícil que no arrase", ha matizado.

En palabras de Pozas, las protagonistas son "grandes negadoras de la realidad y cada una representa un aspecto del sistema en el que estamos todos dentro".

"Todas viven en un estado de furia contenida, como una olla a presión que estallará en cada capítulo de una manera salvaje. Son grandes equivocadas, pero lo empoderado es hablar de eso, de la dicotomía que significa defenderse en este mundo teniendo en cuenta las circunstancias que las atrapan".

¿Cuándo llega Max?

El 21 de mayo Max estará disponible en España, Portugal, los países nórdicos y Europa Central y Oriental. A continuación Max se lanzará en Polonia y los Países Bajos, así como en Francia y Bélgica, los dos primeros países en los que WBD lanza un servicio de streaming en más de dos años. Tras su lanzamiento en EEUU en mayo de 2023; y en Latinoamérica y el Caribe llegará a principios de este año.

Los precios de Max y dónde verlo

Habrá distintos planes, con distintos precios, y el estándar, con un precio de 9,99 euros, permitirá el uso de dos dispositivos simultáneamente y hasta 30 descargas sin conexión. El premium, hasta cuatro dispositivos y cien descargas.

Según Ángel Yllera, vicepresidente de Licencias, ventas de afiliación y distribución digital de Iberia WBD, con Max quieren dar al consumidor "mayores posibilidades" para acceder ya que estará disponible en Vodafone, Movistar, Orange y el 11 de junio en Prime Video.

Con más de 4.500 horas de programación original, pero contará con otros programas emitidos en abierto años atrás, como 'Peking Express', en el que se verá por primera vez a concursantes famosos -muchos de ellos actores y actrices- y cuyo presentador, Miguel Ángel Muñoz, está ahora mismo en Vietman en la fase de grabación del programa.

Max también emitirá 'Naked Attraction', un programa de citas que aterriza en España tras ocho años de emisión en Reino Unido, y que estará presentado por Marta Flinch, quien ha resaltado que se trata de un concurso donde las parejas se conocen 'al revés', es decir, empiezan por conocerse desnudos.

También han asistido al evento de Max las actrices Maribel Verdú y Mariela Garriga, protagonistas de la serie original 'Cuando nadie nos ve', dirigida por Enrique Urbizu; así como la cineasta Leticia Dolera, que ha hablado sobre su serie (Pubertat).

La parte de deportes de Max ha estado representada en este evento de puesta de largo por Fernando Ruiz, WBD Sports Director Iberia, Álex Corretja, Experto WBD Sports, Alberto Contador, Experto WBD Sports y Laura Fernández, Experta WBD Sports.