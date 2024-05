Vivienda

Este es el pueblo más barato de Madrid para comprar una casa

El precio de la vivienda no deja de subir en España en 2024, la media nacional del metro cuadrado se ha situado en abril en 2.098 euros, según indica Idealista. Si has pensado en comprar una casa, pero no quieres alejarte de la capital española, te descubrimos el municipio madrileño con el coste más barato para comprar una propiedad.