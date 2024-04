Estos son los vídeos de TikTok por los que han despedido a una limpiadora de 61 años

Mayka Cabrera limpiaba hasta hace unos días en el colegio público Ghandi de Madrid, pero ahora vive un drama. La limpiadora ha sido despedida por publicar vídeos en los que se la ve en el puesto de trabajo en su cuenta personal de TikTok. La empleada asegura que no los publicaba durante su jornada laboral.

En el programa de 'Ahora Sonsoles' de Antena3, Mayka asegura: "Me han echado, pero así, de un momento a otro. El lunes por la tarde fui a trabajar y a la 13.30 o así me dieron la carta de despido". En el mismo espacio, la mujer de 61 años asegura que ella subía los vídeos fuera de su jornada laboral, aunque una colaboradora apostillaba que el contenido sí lo grababa durante su jornada a pesar de no subirlo en ese momento.

A Mayka Cabrera no le faltaron apoyos en el plató de Antena3, ya que el humorista y actor, Miguel Lago, que colabora en el espacio, opinó: "La empresa ha querido echar a una trabajadora mayor a su casa, se han buscado una escusa".

Para justificar el despido, la empresa argumenta que la grabación de dichos vídeos suponen un incumplimiento de sus obligaciones laborales. Por tanto, se le ha aplicado un despido disciplinario. Una falta grave para la empresa que ha desencadenado en la extinción del contrato por causas disciplinarias.

Sin embargo, Mayka ha asegurado en el programa ‘Disfruta Madrid’ de Telemadrid que los vídeos "los hacía cuando ya terminaba la jornada como veis, en los vídeos nunca hay nadie y es un colegio que hay 400 y pico niños más 20 o 30 profesores". En ningún momento, asegura la limpiadora, grabar este contenido le hacía dejar de lado sus funciones y, además, nunca le habían advertido de que podría ser despedida si continuaba creando contenido en el centro educativo.

Sus números en TikTok

Mayka Cabrera ha asistido a varios platós de televisión para contar su punto de vista, y es que como ha explicado la limpiadora, no entiende por qué la empresa ha decidido despedirla. A medida que crece su éxito en la televisión, esto se traduce en su perfil de Tiktok, donde tiene más de 6.300 seguidores. En su biografía, Mayka, se denomina una "divertida limpiadora" y tiene numerosos vídeos grabados en el centro educativo donde trabaja hasta hace unos días.

De hecho, el contenido acumula miles de reproducciones y su gran éxito alcanza el millón trescientas mil visualizaciones y se ve a Mayka Cabrera pasar la mopa bajo el título "Una limpiadora con mucha marcha hasta para limpiar hay que tener muxo arte". Bajo el ritmo de un remix de la canción del Chuape 'Ponme To eso Pa Lante', Mayka bromea como se limpia correctamente mientras muestras sus dotes artísticas.