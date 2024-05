La burbuja del cacao estalla con una caída récord por la subida de producción de Nigeria

La burbuja del cacao parece haber estallado. Su precio se ha desplomado hasta un 27% en solo dos días, hasta 9.222 dólares por tonelada, con lo que se aleja del máximo histórico por encima de 12.000 dólares que marcó el 19 de abril. Los vaivenes de precios se están volviendo más extremos a medida que la escalada de precios ha ganado altura (un 500% en 12 meses), y menos inversores y empresas pueden permitirse mantener posiciones en el mercado. Los futuros cayeron hasta un 13% en Nueva York el martes, antes de recuperar parte de la pérdida, después de desplomarse el día anterior con una caída récord desde que se tienen datos.

El retroceso marca un cambio drástico desde principios de este mes, cuando los precios se dispararon a un récord por encima de los 12.000 dólares por tonelada debido a una histórica escasez de suministros desde Ghana y Costa de Marfil, los dos mayores productores, que ha disparado el coste de fabricación del chocolate. A pesar de la reciente caída a mínimos en un mes, el precio del cacao todavía ha duplicado su valor desde principios de año, multiplicado por tres desde octubre y por seis respecto a las mismas fechas de 2023.

El rally de precios ha encarecido mantener posiciones en el mercado de derivados y ha llevado a los inversores a cerrar operaciones, lo que ha drenado la liquidez y ha hecho que el mercado sea más vulnerable a grandes oscilaciones de precios. El insólito ascenso del cacao lo había vuelto más caro que el cobre, y la gran pregunta era hasta dónde podrían llegar los precios. ¿Por qué han caído de repente?

"Podría deberse a una combinación de factores fundamentales y especulativos. En primer lugar, el tiempo parece más favorable –menos seco– para la próxima cosecha, gracias sobre todo al esperado fin del episodio de El Niño. En segundo lugar, se debe también a la liquidación de posiciones como consecuencia del aumento de los márgenes aplicados a las posiciones especulativas, precisamente por la subida del precio de los contratos. Es posible que algunos especuladores hayan acentuado el descenso tomando posiciones tácticas bajistas", explica Alexis Bienvenu, gestor de La Financière de l’Echiquier (LFDE.

Pierre Andurand, un gestor de fondos de cobertura conocido principalmente por sus apuestas en petróleo, apostó por precios más altos del cacao antes del enorme aumento reciente. Pronosticó que los futuros superarían los 20.000 este año, según informa Bloomberg. La magnitud de la reciente caída fue una sorpresa, aunque las caídas podrían resultar breves porque la situación fundamental no ha cambiado, según Fuad Mohammed Abubakar, jefe de Ghana Cocoa Marketing Company UK Ltd., una filial del regulador agrícola del país. "La acción del mercado en los últimos tres días demuestra que la caída siempre es más fácil y rápida que la subida", dijo.

Las cosechas en África Occidental han sido golpeadas por enfermedades de cultivos y mal tiempo esta temporada, poniendo al mundo en camino hacia un tercer déficit anual de suministro consecutivo y obligando tanto a Costa de Marfil como a Ghana a prorrogar los contratos de suministro. "Dicho esto, los retos estructurales a los que se enfrenta el cultivo del cacao no han desaparecido, en particular su concentración en unos pocos países, sus métodos de cultivo insostenibles, las enfermedades que afectan a los frágiles árboles y el cambio climático a largo plazo. En los próximos años parecen bastante probables unos precios más altos que en la última década, aunque no se vaya a alcanzar pronto el reciente récord de más de 11.000 dólares por tonelada", añade Bienvenu, de LFD.

El importe pagado a los agricultores allí también está muy por debajo de los precios del mercado global, lo que hace que los productores tengan menos capacidad para invertir en plantaciones y aumentar la producción. Durante esta semana, las presiones de suministros se vieron aliviadas después de un informe reciente de Nigeria, el quinto productor de cacao más grande, indicó que sus exportaciones aumentaron un 19% interanual en marzo, hasta 22.199 toneladas métricas.

Los precios más bajos ofrecerían cierto alivio a los fabricantes de chocolate, que han visto aumentar los costos y han estado buscando granos de cacao en todo el mundo. Las acciones de Barry Callebaut AG, que suministra algunas de las mayores marcas de chocolate de consumo, subieron hasta un 6,6% el martes. Las acciones de Lindt & Spruengli AG también subieron. El avance del cacao este año ha significado que los operadores, incluidos aquellos que se han protegido contra tenencias físicas, han tenido que encontrar más dinero para pagar llamadas de margen, que funcionan como una póliza de seguro para cubrir posibles pérdidas.

Cuando no pueden hacerlo, se ven obligados a cerrar posiciones. Esto ha ayudado a reducir el interés abierto, o el número de contratos pendientes, limitando la liquidez. Mirando hacia adelante, el fin del fenómeno climático de El Niño podría ayudar a que las cosechas se recuperen el próximo año, apuntó Marijn Moesbergen, líder de abastecimiento en Cargill Inc., en la reciente Conferencia Mundial del Cacao en Bruselas. Los precios pueden haberse excedido y el mercado necesita encontrar un nuevo equilibrio entre la oferta y la demanda, añadió.