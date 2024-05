Carlos Latre confiesa su momento más duro: "Me he arruinado hasta en dos ocasiones"

Una gran cantidad de españoles hacen frente a dificultades económicas, llegando incluso a endeudarse o arruinarse y al contrario de lo que parece, los famosos no son ajenos a este tipo de complicaciones monetarias. Carlos Latre, uno de los humoristas más famosos de España, se ha visto envuelto en problemas financieros, tal y como ha confesado recientemente. El comediante ha asegurado que se ha arruinado hasta en dos ocasiones.

¿Cómo llegó Latre a esta situación?

La causa de su primer descalabro financiero fue el fichaje que hizo Latre para Cuatro, en el que el contrato contemplaba tres temporadas, cuyos gastos de producción el humorista decidió pagar por adelantado. Esto vino poco después de haber logrado la producción exitosa de su programa, "Crónicas Marcianas", que se posicionó como uno de los más vistos.

El pago por adelantado que inicialmente no parecía suponer ningún contratiempo, se convirtió un problema cuando "de repente, en el programa 5, la serie estaba fuera. Hay un día que llego a casa y digo: 'No tengo ni para pagar el alquiler, bueno la cuota de la casa." Según contó Latre en el podcast de Vicky Martín Berrocal, titulado 'A solas con...'., incluso siendo uno de los cómicos con mas renombre en el panorama español debido a sus particulares imitaciones, tuvo que hacer frente a complicaciones monetarias.

Los famosos con problemas económicos

Esto no es un caso aislado puesto que entre los famosos españoles, otros actores han tenido problemas para hacer frente al pago de las facturas. La actriz Candela Peña también ha confesado recientemente que sufrió un período económico difícil y como reveló en el podcast "LaScript", se ha enfrentado a diversas precariedades. En su caso, explica que llegó a pedirle "un Bizum a una amiga para poder pagar la luz".

Así superó Carlos Latre las dificultades económicas

En este momento, decidió tomar acción y cambiar el rumbo de su carrera. "Le dije a mi mujer que no se preocupara, que iba a hacer una gira. A partir de ahí me di cuenta de que no podía depender de la televisión, no podía tener un solo cartucho".

Para ello, recurrió a una fórmula ampliamente usada pero útil: la reinversión. Latre comenzó a ver su faceta profesional desde una óptica distinta, decidió cambiar de mánager, dio sus inicios en el teatro y, según señala: "Me empecé a ver a mí mismo como una marca, un producto. Quería tener estrategia, marketing, saber cómo iba a estar dentro de unos años".

Cuando logró recuperarse de su primer garrotazo económico, experimentó uno nuevo. No obstante, este lo vivió "desde otro punto de vista". La diferencia se radicó en que lejos de haber concentrado todos sus esfuerzos en un un producto específico, decidió ramificarse y así, poder enfrentar los desequilibrios fiscales.

Esto fue exactamente lo que sucedió, y por esto, "desde entonces no tengo empresas grandes, tengo empresas unidireccionales que se cruzan unas con otras, si cae una no pasa nada. Fue un gran palo, pero ya tenía capacidad de reinventarme al día siguiente. Después de eso volví a hacer una gira o un programa", ha explicado.