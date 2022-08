Bote de 127 millones en el Euromillones tras una combinación sin acertantes

En el sorteo de Euromillones de ayer martes no hubo acertantes de primera categoría, por lo que con el bote generado en el próximo juego un único ganador podría obtener 127.000.000 euros. De tercera categoría hay hasta cinco boletos acertantes en España que cobrarán 9.119,25 euros. La combinación ganadora la componen los números 4 - 6 - 10 - 15 - 19. Las estrellas fueron el 1 y el 4.

La última historia que se conoce de un ganador del Euromillones invita al más absoluto anonimato. Según señala, su principal error fue contárselo a demasiada gente y no conseguir mantener el anonimato. Y si no que se lo digan a esta ganadora de la lotería que explicó sus vivencias al obtener un premio de 16 millones de euros. Asegura que perdió el contacto con varios familiares por "codiciosos". Algo similar le ocurrió a un padre de familia, que después de ganar un premio de casi 4 millones de euros en el sorteo del Euromillones en 2012, tuvo una intensa pelea con sus hijos, con quienes no quería compartir el dinero. Destrozaron sus coches.

Pero mejor pensar en que el próximo fin de semana una llamada inesperada nos puede comunicar que nos hemos despertado millonarios tras el sorteo que se celebrará el próximo viernes. Ahí es donde se pone en juego en nuevo Eurobote de 127 millones y este sueño es muy real tras conocerse la historia de un ciudadano de Gandía, que el pasado 17 de agosto recibió una noticia inigualable, nada más despertarse. Según apuntaban en el diario Levante, el afortunado recibió una llamada las 8 de la mañana advirtiéndole que debía acudir al comercio de la administración de loterías situada en la calle Duc Alfons el Vell de la ciudad valenciana.