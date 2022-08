Destrozan los coches de su padre por no compartir 3,7 millones de Euromillones

Ganar la lotería o un premio millonario del Euromillones no siempre es una buena noticia. A veces las disputas familiares y los problemas con personas conocidas pueden generar una mala experiencia. De hecho, una ganadora de la lotería explicaba en un foro online sus vivencias al obtener un premio de 16 millones de euros.

Según señala, su principal error fue contárselo a demasiada gente y no conseguir mantener el anonimato. "Ganar la lotería ha afectado a muchas de estas relaciones, he perdido el contacto con algunos. Desearía que estos familiares no hubieran sido tan codiciosos, muchos pensaron que les debía algo por haber ganado la lotería", afirma la ganadora.

Algo similar le ocurrió a este padre de familia, que después de ganar un premio de casi 4 millones de euros en el sorteo del Euromillones en 2012, tuvo una intensa pelea con sus hijos, con quienes no quería compartir el dinero.

"Destrozó nuestra familia"

Sus descendientes, no conformes con la decisión de Alex Robertson, y optaron por destrozar su coche con un martillo. Robertson es un exconductor de autobús británico que ganó un premio de 3,7 millones de euros en 2012 gracias a un boleto que habían comprado en conjunto sus compañeros de trabajo. En total, el grupo obtuvo casi 45 millones de euros, que repartieron equitativamente.

William y Alex Junior, hijos del conductor, fueron los autores de este ataque. Según señalan en The Sun, su padre solamente les ofreció varios paquetes con hasta 200 cigarrillos después de obtener la fortuna. "Terminamos golpeando con martillos sus dos nuevos Shogun 4x4. Por la noche fuimos a la entrada de la casa donde aparcaba el vehículo y clavamos dos martillos perforadores en las ventanas", apuntaba en el diario británico.

El hijo mayor, William, también trató de presionar a su padre para que compartiera el premio. Finalmente, fue acusado de acosar al premiado por los mensajes de texto amenazantes que le mandaba, pero se libró del juicio puesto que su padre se negó a declarar en contra. "Este premio del Euromillones es lo peor que nos ha pasado, destrozó nuestra familia", reconocía Robertson en el mismo periódico.