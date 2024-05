Florentino Pérez (ACS) descarta seguir la senda de Ferrovial y cotizar en EE.UU.

El presidente de ACS, Florentino Pérez, ha asegurado este viernes que el grupo constructor no tiene entre sus planes cotizar en la bolsa de Nueva York (EE.UU.), siguiendo la estela de Ferrovial, que se estrenó ayer en el parqué estadounidense con sus acciones ordinarias convirtiéndose en la primera empresa española debutar con su matriz en el Nasdaq. De igual modo, ha asegurado que el grupo tampoco tiene previsto en estos momentos la fusión o la absorción con alguna otra compañía del sector con la que acude a grandes licitaciones internacionales, tal y como ha planteado un accionista minoritario en el marco de la junta que ACS celebra este viernes en Madrid. Un sugerencia que Pérez ha agradecido.

Con respecto a la autopista texana SH-288, propiedad de Abertis y de ACS, y ante la amenaza de una posible nacionalización, el consejero delegado de ACS, Juan Santamaría, ha insistido en que están en conversaciones con el Estado de Texas (al sur de EE.UU.) para valorar si continúa o no con la terminación del contrato anunciada o bien si permite a la compañía española seguir gestionando esta autopista con algún tipo de acuerdo. En este sentido, ha agregado que hay un periodo de seis meses para intentar llegar a un acuerdo y ha apuntado que el activo ha funcionado muy bien para ACS. Recientemente, ACS señaló que, en el peor escenario, la sociedad concesionaria recibirá unos 1.700 millones de dólares, a los que habría que sumar la desconsolidación de la deuda.

Con motivo de la junta, ACS ha reelegido a Javier Echenique y a Mariano Hernández como consejeros dominicales por el periodo estatutario de cuatro años, ha fijado en quince el número de miembros del Consejo de Administración, y acordado un aumento de capital con cargo a reservas que no podrá superar los 634 millones para retribuir al accionista y ha autorizado al consejo para recomprar acciones propias o emitir deuda por 3.000 millones.

A vueltas con la venta de Clece

Con respecto al proceso de venta de su filial de servicios Clece, la compañía tiene tres posibles interesados y están en fase de 'due diligence', sin embargo, y a tenor de las propuestas, aún no tiene decidido sin finalmente llevará a cabo esta desinversión. No obstante, la idea que maneja la compañía es la venta total del negocio, aunque alguno de los inversores interesados ha planteado una posible compra parcial. No obstante, a comienzos de marzo ACS anunció que esperaba obtener 3.000 millones de euros en los próximos años con la venta de activos considerados no estratégicos, entre ellos Clece.