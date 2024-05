La Fed se reúne con unos tipos 'intocables' salvo por la sombra de las elecciones

La Reserva Federal (Fed) vuelve a acaparar todos los focos este miércoles pese a que apenas se esperan novedades en su política monetaria. El organismo que dirige Jerome Powell mantendrá las tasas en el rango 5,25-5,5%, la sexta reunión consecutiva sin cambio en ese nivel, el más alto desde 2001. El panorama para el banco central parece cada vez más complejo debido a que la inflación se ha acelerado al 3,5% en marzo y el crecimiento de la economía de Estados Unidos se ha frenado al 1,6% en el primer trimestre, resucitando el temor a la estanflación.

Debido a lo anterior, las expectativas de rebajas de tipos se han enfriado hasta el punto de alejarse en el calendario, decrecer en cuantía e, incluso, comenzar a romper el tabú a nuevas subidas de tasas entre algunos inversores. De seis rebajas previstas para 2024 a solo tres, pasando ahora por dos o incluso ninguna, según los economistas. La Fed siempre ha defendido que seguirá fiel a su doble mandato de controlar la inflación y promover el crecimiento y la creación de empleo.

Por ese motivo, la posibilidad de que Powell señale un relajamiento de la política monetaria tampoco es descartable. En primer lugar, por el efecto retardado de los movimientos de tipos; en segunda, porque a la vuelta de verano comenzará la carrera de las elecciones presidenciales y la Fed no quiere protagonizarla en caso de que se produzca un deterioro económico. Todas las miradas apuntan a que Donald Trump, crítico acérrimo de Powell en el pasado, usará el actual escenario de tipos altos y condiciones de financiación endurecidas como argumento de campaña.

Una mirada al balance

Mark Cabana, Michael Gapen y Alex Cohen, analistas de Bank of America (BofA), creen seguirá mostrando la máxima cautela antes de señalar cualquier dirección. "El FOMC de mayo mantendrá la tasa de política en espera y es probable que ralentice la reducción del balance. El comunicado apenas tendrá cambios importantes, aunque es probable que la Fed reconozca que el progreso en la inflación ha sido 'desigual'. El mensaje principal de la conferencia de prensa debería ser: la política necesita más tiempo, es más probable que el próximo movimiento sea una reducción de tasas y el comité está en modo de espera hasta que la Fed tenga más claridad sobre la inflación. Dudamos que Powell quiera causar problemas", escriben en BofA.

En este línea, y a la espera de que en junio se conozcan las proyecciones de la Fed del trimestre, el alivio puede llegar del balance. "A falta de nuevas publicaciones sobre la trayectoria futura prevista de los tipos de interés o las previsiones de crecimiento e inflación, la reunión de este miércoles se centrará en la evolución del balance de la Fed. Se espera que el ritmo de desinversión en bonos soberanos se reduzca a la mitad (de 60.000 a 30.000 millones de dólares mensuales). Tras haberse desprendido ya de 1,5 billones de dólares, se espera que la Fed reduzca el ritmo de normalización de su balance, por temor a que esto tenga también un impacto demasiado restrictivo", escribe Kevin Thozet, miembro del comité de inversión de Carmignac.

Dan Ivascyn, director de inversiones de PIMCO, existen un gran incertidumbre sobre la Fed. "Si observamos el crecimiento de las distintas economías del mundo, la economía estadounidense en particular está mostrando una gran resistencia al crecimiento y un gran impulso económico. También parece que la economía estadounidense es menos sensible a las subidas de los tipos de interés que hemos visto hasta ahora", argumenta. "En el caso de EEUU, la Fed probablemente recorte los tipos más tarde este año, tal vez un par de veces. Sin embargo, con un crecimiento económico fuerte, con una inflación obstinadamente alta, existen riesgos de que la Fed no actúe. Incluso hay un 10 o 20% de probabilidad de que tenga que endurecer su política monetaria; así que hay mucha incertidumbre", añade.