Las pequeñas eléctricas dan por archivado el expediente por presunta manipulación del mercado

Las comercializadoras de electricidad expedientadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en marzo del año pasado por una posible manipulación o tentativa de manipulación del mercado mayorista de electricidad dan por archivado el caso. El regulador tiene previsto notificarle la resolución del expediente esta misma semana. En concreto, eran 34 comercializadora y una consultora.

Fuentes del sector y cercanas a las compañías así lo aseguran a La Información y matizan que tan solo una de las compañías expedientadas será propuesta para sanción, aunque no ha transcendido el nombre. "La mala praxis solo se centraba en una de las comercializadoras", afirman las mismas fuentes. Holaluz también lo reconoce en las cuentas de 2023 remitidas la semana pasada al BME Growth, el antiguo MAB. "La sociedad y sus asesores legales consideran que este proceso no va a prosperar y en consecuencia no se ha registrado ninguna provisión", explica la empresa, al abismo del preconcurso de acreedores si no logra financiación.

Fue el 24 de marzo de 2023 cuando la compañía que dirige Carlota Pi recibió notificación de la resolución de la Dirección de Energía de CNMC mediante la que se acordó incoar, junto con otras 34 sociedades, un procedimiento sancionador por presunta manipulación o tentativa de manipulación del mercado mayorista de energía. Con fecha 18 de abril de 2023, la presentó escrito de alegaciones al por estar en desacuerdo.

Multas que podrían haber llegado hasta los seis millones

La investigación, adelantada en su momento por El País, se debió bajo la sospecha de que estas compañías se estaban aprovechando presuntamente del mecanismo aprobado por el Gobierno para rebajar los precios en el mercado mayorista eléctrico y abaratar la factura de la luz, actuando así de forma concertada para comprar electricidad a un precio favorable en el mercado español y luego venderla a un precio más alto en el mercado francés, lo que supondría una infracción "grave" del artículo 65.31 de la Ley del Sector Eléctrico, conforme a lo establecido en el reglamento europeo de 2011 sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía.

En concreto, el expediente, bajo el nombre de 'procedimiento sancionador del REMIT' (reglamento sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía), abordaba una cuestión técnica menor relacionada con el mercado eléctrico. Lo que estaba así investigando la Comisión es si se produjo alguna anomalía a la hora de ofertar en los mercados intradiarios, algo que las empresas negaron. Las sanciones, en caso de haberse confirmado las infracciones, habrían supuesto desde 600.001 hasta seis millones de euros.

Otra investigación por presuntas prácticas anticompetitivas

Poco meses después, en junio, la Dirección de Competencia de la CNMC confirmaba también que estaba investigando posibles prácticas anticompetitivas en los mercados de instalación de equipos y prestación de servicios de medida eléctrica, de comercialización de energía eléctrica y de prestación de servicios energéticos y de instalación y operación de autoconsumo en España. Entre el 24 y el 28 de abril y entre el 19 y 23 de junio, el regulador inspeccionó las sedes de Endesa y Naturgy, a raíz de múltiples denuncias recibidas sobre la presunta existencia de prácticas anticompetitivas en los citados mercado.

El organismo que preside Cani Fernández señaló que en caso de confirmarse las prácticas anticompetitivas, constituirían una infracción de los artículos 2 (abuso de posición de dominio) y/o 3 (falseamiento de la libre competencia por actos desleales) de la Ley de Defensa de la Competencia. No obstante, matizó que las inspecciones son un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de la entidad. Las citadas prácticas podrían considerarse una infracción muy grave de la ley de competencia, con multas de hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.