Últimatum de Asaja, COAG y Cooperativas a Planas: exigen mejorar sus 43 medidas

El cisma que divide al campo español desde el 'fin' de las tractoradas, una vez que el Ministerio de Agricultura presentó un paquete de 43 medidas y solo logró la firma de UPA y Unión de Uniones, entra en una nueva fase. Las otras dos organizaciones agrarias que no estamparon su firma, Asaja y COAG, junto a Cooperativas Agroalimentarias, presentarán este martes un "documento reivindicativo" bajo el título 'Agricultura, cuestión de estado', con propuestas de mejora. En este sentido, las tres organizaciones agrarias lanzan un ultimátum a Planas por boca de sus máximos dirigentes: le exigirán negociar mejoras en las 43 medidas, si quiere contar con su aval. El órdago no es menor: Asaja ha ganado en tres de las cuatro comunidades que han convocado elecciones a las cámaras agrarias hasta la fecha (Madrid, Extremadura y Castilla y León) y Cooperativas Agroalimentarias representa a la práctica totalidad de este tipo de cooperativas.

El documento, que se dará a conocer este lunes, es el producto de diversos contactos a nivel técnico, y quiere ser la llave para reabrir las negociaciones con el departamento que dirige Luis Planas. Aunque fuentes del mismo defienden la validez de las 43 medidas porque recogen "la mayor parte" de las reivindicaciones que llevaron a miles de agricultores y ganaderos a la calle en febrero y marzo. Tampoco especifican si el documento está cerrado o se puede reabrir para introducir cambios. Además, apuntan, ya se están aplicando algunas de ellas como los cambios en el sistema de estimación objetiva del IRPF ('sistema de módulos') teniendo en consideración fenómenos como la sequía.

Desde Agricultura defienden que las 43 medidas recogen "la mayor parte" de las reivindicaciones de los agricultores, mientras que Asaja, COAG y Cooperativas platean ir más allá

En cualquier parte, Asaja, COAG y Cooperativas Agroalimentarias reconocen avances, pero plantean más de una decena de propuestas específicas para mejorar las 43 medidas de Planas. En concreto, plantearán ir más allá en temas como los seguros agrarios y las 'cláusulas espejo' ' (o la defensa de la igualdad de condiciones para las producciones europeas respecto a las terceros países). Dentro del mismo escrito también pedirán especificar más en materias tan diversas como la flexibilización de la Política Agraria Común (PAC), la fiscalidad, la gestión del agua y el funcionamiento de la Cadena Alimentaria, entre otros.

Fuentes de Cooperativas Agroalimentarias llaman la atención sobre la aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria y piden que "respete" el modelo cooperativo,que recuerdan que ya esta regulado en las leyes de cooperativas de las comunidades autónomas. A su juicio, la norma impulsada en 2020 no funciona todo lo bien que debiera. En cualquier caso, las fuentes consultadas, destacan el peso que suman las tres organizaciones citadas y defienden las motivaciones que llevaron a Asaja y COAG a no rubricarlo. En este caso, se reiteran en que no se daban las condiciones.

Unión de Uniones también quiere afinar más el documento

Las organizaciones agrarias citadas no son las únicas en exigir retoques en las 43 medidas, también entre sus firmantes han presentado propuestas para introducir cambios. En concreto, hace una semana, Unión de Uniones aprovechó la reunión constitutiva de la mesa de seguimiento para presentar un borrador con ideas para cambiar parte lo firmado a principios de abril en el que pedía profundizar en la flexibilización de la PAC, en la protección del lobo y en la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria. “Para nosotros la firma del documento era un punto de partida para la negociación y así nos lo hemos tomado”, resumían desde esta asociación agraria.

Hace un mes, tras consumarse el cisma entre las principales organizaciones agrarias por la firma de UPA y Unión de Uniones, el presidente de Asaja Pedro Barato, consideró que había aspectos positivos pero tachó de "insuficiente" el paquete de medidas de Agricultura. En este sentido, apuntó que echaba de menos medidas relacionadas con otros ministerios como el de Transición Ecológica y Trabajo. Por su parte, COAG fue la más contundente y habló de "perdida de confianza al no respetar los procesos de toma de decisión de cada organización". Además alegaron que "no se dan las circunstancias" para que ellos apoyaran estas propuestas, especialmente en temas como la ganadería y falta de presupuesto concreto para la reforma de los seguros agrarios.