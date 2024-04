El 'divide y vencerás' de Planas: fin de las protestas, 43 medidas y un nuevo invitado

Como en las mejores series, el cerrojazo ¿definitivo? a la crisis del campo ha sido generoso en giros de guión inesperados: un documento, dos firmas solemnes, un cisma, un invitado inesperado y el origen del siguiente dolor de cabeza para el campo. El ministro de Agricultura, Luis Planas, revelaba este lunes que había enviado a las principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA) 43 propuestas, para dar respuesta a las 'tractoradas'. Un borrador que abarcaba temas tan diversos como la 'flexibilización' de la Política Agraria Común (PAC) y el refuerzo de la Ley de Cadena Alimentaria. Una nueva hoja de ruta con la que dejaba el balón en el tejado de Asaja, COAG y UPA, aunque siempre en todas sus manifestaciones públicas mostró su respeto al proceso de decisión de las organizaciones agrarias. ¿Resultado? El fin de las 'tractoradas', la ruptura de la 'unidad de acción' y la entrada en escena de un nuevo actor: la Unión de Uniones. Además de abrir la puerta a la reforma de la representatividad del campo. Vayamos por partes...

Las movilizaciones o 'tractoradas', que han recorrido toda España durante las últimas semanas y que culminaron en una gran manifestación por las calles de Madrid el 26 de febrero, se paralizan. Unas protestas que se desarrollaron en paralelo con la negociación de Asaja, COAG y UPA con el Ministerio de Agricultura. En concreto, el ministro Planas mantuvo dos encuentros con los máximos responsables de estas tres organizaciones (15 y 28 de febrero) mientras a nivel técnico tuvieron lugar varias reuniones sobre fiscalidad, seguros agrarios y simplificación de la PAC. Pues bien, tal y como informó este medio, las conversaciones se habían estancado en los últimos días hasta el anuncio de este lunes.

División en el campo español

¿Qué sucedió? La ruptura de la 'unidad de acción' ante las dudas por el alcance y concreción de las propuestas del Ministerio. Solo UPA, este mismo jueves, decidió firmar el documento. Por su parte, Asaja y COAG reconocieron ayer "avances", pero se posicionaban con claridad en el 'no'. "Los representantes de los agricultores y ganaderos no nos podemos permitir, que por no firmar este acuerdo muchas cosas que se recogen pudieran decaer: no estaríamos haciendo lo que tenemos que hacer", defendía el secretario general de UPA Lorenzo Ramos tras firmar las 43 medidas en presencia de Luis Planas. En este sentido, Ramos recordaba que agricultores y ganaderos se encontraban inmersos en el periodo para rellenar la solicitud única para percibir las ayudas a la PAC. El mismo dura hasta finales de este mes, aunque Planas expresó ayer su intención de alargarlo hasta el 30 de mayo.

Una visión muy diferente verbalizaron ayer Asaja y COAG. El presidente de esta primera organización agraria, Pedro Barato, reconocía que "hay aspectos positivos, pero para la firma todavía faltaban muchas cosas" y tachaba el famoso documento de "insuficiente", en aspectos como los seguros agrarios, la fiscalidad y la ganadería. Menos diplomáticos se mostraban en COAG, donde dudaban en hablar de "una pérdida de confianza al no respetar los procesos de toma de decisión de cada organización" y señalaban también hacia los seguros agrarios y las líneas de créditos y avales propuestas por Planas. El cisma estaba servido.

Adivina quién viene a firmar esta tarde al Ministerio...

Como en cualquier trama, esta quedaría muy descafeinada sin la irrupción de un nuevo personaje a última hora, en un sorprendente giro de guión. Pues bien, a la división de las tradicionales organizaciones agrarias se le sumaba ayer la irrupción de Unión de Uniones. Adivina quién viene a firmar esta tarde al Ministerio. La organización dirigida a nivel nacional por Luis Cortés rubricaba el documento de las 43 medidas, tras protagonizar su propio calendario de movilizaciones en febrero y marzo culminado con dos mediáticas 'tractoradas' por el centro de Madrid el 21 de febrero y el 17 de marzo. "Hemos decidido firmar con el compromiso de trabajar y aportar medidas para mejorar el documento", apuntaba Cortés cuya organización ya el jueves lo veía "una buena base de avance, pero insuficiente".

El máximo responsable de esta asociación agraria también añadía que "en el documento hay buena voluntad, pero se necesitan muchas horas de trabajo" y, como ejemplo, mencionaba temas como el de la ganadería extensiva. De igual manera, también se refirió al avanzado calendario para cumplimentar la solicitud única de ayudas de la PAC y justificaba "la necesidad de hacer definitivas algunas medidas". Es decir, echando mano del refranero castellano, más vale pájaro en mano que ciento volando.

Una mesa de seguimiento 'coja' Planas, que sigue sin cerrar la puerta a que Asaja y COAG terminen plasmando su firma en las 43 medidas, apuntó ayer que habrá una mesa de seguimiento del acuerdo. Un órgano en el que no estarían representadas ambas organizaciones agrarias. Cabe recordar que Asaja ganó en tres de las cuatro autonomías donde se han celebrado elecciones agrarias convocadas hasta la actualidad, solo en Cataluña se alzó con la victoria Unió de Pagesos aliada a Unión de Uniones.

Próxima estación: la representatividad del sector

Mientras se desarrollaba el debate interno en el seno de Asaja, COAG y UPA, el ministro Luis Planas realizaba dos declaraciones llamativas entre el jueves por la tarde y el mediodía de este viernes. Con ellas abría la puerta a una reforma de la representatividad en el campo, una reivindicación histórica de Unión de Uniones. La primera durante su comparecencia en la Comisión de Agricultura del Senado, cuando apuntaba su "intención de modificar los mecanismos de representatividad en España para el conjunto de las organizaciones". Además mencionaba el "importante" rol de la Unión de Uniones en algunas comunidades autónomas. La segunda manifestación, en el acto de firma con Unión de Uniones, cuando confirmaba"la decisión del Gobierno de modificar el actual marco de representación para actualizar el mismo".

La denominada "democratización del campo" ya causó dolores de cabeza a la antecesora de Luis Planas, la 'popular' Isabel García Tejerina, bajo cuyo mandato se aprobó por mayoría absoluta la Ley 12/2014, que fijaba la creación del Consejo Agrario, y cuyo desarrollo reglamentario no se ha culminado hasta la actualidad. Además solo se han celebrado elecciones agrarias en 4 comunidades autónomas: Cataluña, Castilla y León, Extremadura y Madrid. La controversia que genera este tema dentro del sector agrario no ha ayudado nada. "No pedimos que la Unión de Uniones sea la cuarta organización agraria. Pedimos que haya democracia en el campo", apuntaba ayer Cortés en presencia de Planas. El responsable de Unión de Uniones atribuía "a una voluntad política" la actual representación del sector y exigía "unos criterios objetivos" para determinarla.