Clemente: "El favorito es el Madrid, el Málaga no se juega nada"

El ex seleccionador nacional Javier Clemente considera que el favorito para ganar LaLiga Santander es el Real Madrid porque el Málaga "está en un buen momento, pero no se juega nada", mientras que ve al cincuenta por ciento la final de la Liga de Campeones entre el conjunto blanco y la Juventus de Turín.

"¿Campeón de Liga? El favorito es el Madrid. Se mide a un equipo como el Málaga que está en buen momento, pero que no se juega nada. En la Copa el favorito claro es el Barça, pero las finales siempre se pueden complicar. El Alavés ha hecho una gran campaña y, aunque menos que el Barça, pero tiene sus posibilidades de ganar", comentó en una entrevista para AEdFI.

Tras un periodo de descanso después de su último cargo al frente de la selección Libia, Javier Clemente volverá a sentarse en un banquillo este viernes 26 de mayo en el City Arena de Trnava, donde las Leyendas de la Selección Española se medirán a las de Eslovaquia.

A Clemente le gustaría volver a sentarse en un banquillo profesional la próxima temporada. "Sí, me gustaría. He hablado con gente de Oriente Próximo y, después de la experiencia en Libia, me parece un trabajo muy interesante a desarrollar. Quizás pueda surgir alguna opción en Catar. Ya veremos", señaló.

Mientras tanto, va a dirigir a las Leyendas de la Selección en Eslovaquia este viernes. "La Federación me llamó, me preguntó si me apetecía. Y yo estoy encantado de colaborar con AEdFI. Julen Guerrero, Giner, Amavisca ... A algunos les he dirigido y a otros los he tenido enfrente. Va a ser divertido compartir un par de días con todos ellos", confesó.

Acerca de la final de la Liga de Campeones, la ve al 50 por ciento. "Quizás el Madrid sea algo más fuerte, pero la Juve hace un fútbol muy serio y profesional: será un rival muy difícil de ganar", advirtió el técnico vasco.