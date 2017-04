Trump usa la expresión 'Gran Desastre' en conmemoración del 102º aniversario del genocidio armenio

Etiquetas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descrito este lunes el genocidio armenio como "un capítulo oscuro en la historia de la Humanidad", usando la expresión 'Meds Yeghern' (Gran Desastre) para referirse a la masacre de un millón y medio de armenios por parte del Imperio Otomano a principios del siglo XX.

"Hoy recordamos y honramos la memoria de los que sufrieron durante el Meds Yeghern, una de las peores atrocidades en masa del siglo XX", ha dicho en su comunicado, recordando que "un millón y medio de armenios fueron deportados, masacrados o caminaron hacia la muerte en los últimos años del Imperio Otomano".

"Me uno a la comunidad armenia en Estados Unidos y en todo el mundo en el luto por la pérdida de vidas inocentes y el sufrimiento soportado por muchos", destacando la "resiliencia del pueblo armenio".

En este sentido, Trump ha destacado que "muchos (armenios) construyeron nuevas vidas en Estados Unidos e hicieron contribuciones indelebles al país, manteniendo los recuerdos de su patria histórica, en la que sus ancestros establecieron una de las grandes civilizaciones de la Antigüedad".

"Debemos recordar las atrocidades para evitar que ocurran de nuevo. Aplaudimos los esfuerzos de turcos y armenios para reconocer y lidiar con una historia dolorosa, lo que es un paso fundamental de cara a construir las bases para un futuro más justo y tolerante".

Este mismo lunes, el presidente de Armenia, Serzh Sargsyan, ha recalcado que el país "nunca más permitirá un genocidio", recordando "la memoria de los benditos mártires" y recalcando que el genocidio "fue llevado a cabo bajo el engaño de deportaciones" y "ejecutado con una crueldad y meticulosidad sin precedentes".

Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha publicado un comunicado para "presentar sus respetos" a los "armenios otomanos" que "perdieron la vida durante las duras condiciones de la I Guerra Mundial", sin mencionar la palabra genocidio.

Turquía no niega que las masacres de civiles armenios ocurrieran, pero no admite que se tratase de un genocidio, y arguye que las muertes no fueron resultado de un plan de exterminio masivo dispuesto por el Estado otomano, sino que se debieron a las luchas interétnicas, las enfermedades y el hambre durante el confuso periodo de la Primera Guerra Mundial.

Sin embargo, es generalmente reconocido como el primer genocidio sistemático de la Edad Moderna y es el segundo caso más estudiado, por detrás del Holocausto judío.

En 2009 ambas partes firmaron acuerdos para establecer relaciones diplomáticas y abrir sus fronteras terrestres, en un intento de dejar atrás las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, en la que población armenia fue masacrada en masa por otomanos.

Sin embargo, Sargsyan anunció en febrero de 2015 que su país se retiraba del acuerdo de paz con Turquía aprobado por el Parlamento y que suponía un histórico adelanto para acabar con las hostilidades entre ambos países vecinos.

Posteriormente, afirmó que Armenia estaba dispuesto a retomar sus relaciones con Turquía, si bien recalcó que "el reconocimiento del genocidio por parte de Ankara es el camino más corto para lograrlo".