Un parlamentario del HDP pide al Supremo que anule su suspensión por hablar del genocidio armenio

El parlamentario del prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP) Garo Paylan ha reclamado al Tribunal Constitucional que anule su suspensión del Parlamento por hablar del genocidio armenio durante la Primera Guerra Mundial.

Paylan, de ascendencia armenia, ha denunciado que su derecho a hablar fue violado por el vicepresidente del Parlamento, Ahmet Aydin, quien impidió que realizara una intervención tras hablar de "genocidio".

"Esto es tanto una violación de la ley como de la inmunidad parlamentaria, así como de la libertad de expresión", ha criticado Paylan, según ha informado el diario local 'Hurriyet'.

El parlamentario denunció la semana pasada que cuatro comunidades --armenios, asirios, griegos y judíos-- "fueron expulsadas de estos territorios en grandes masacres y genocidios".

Parlamentarios del gubernamental Partido Justicia y Desarrollo (AKP) interrumpieron a Paylan por sus palabras, que algunos de ellos describieron como "provocativas". Tras ello, fue suspendido durante un total de tres sesiones.

Turquía no niega que las masacres de civiles armenios ocurrieran, pero no admite que se tratase de un genocidio, y arguye que las muertes no fueron resultado de un plan de exterminio masivo dispuesto por el Estado otomano, sino que se debieron a las luchas interétnicas, las enfermedades y el hambre durante el confuso periodo de la Primera Guerra Mundial.

Sin embargo, es generalmente reconocido como el primer genocidio sistemático de la Edad Moderna y es el segundo caso más estudiado, por detrás del Holocausto judío.

En 2009 ambas partes firmaron acuerdos para establecer relaciones diplomáticas y abrir sus fronteras terrestres, en un intento de dejar atrás las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, en la que población armenia fue masacrada en masa por otomanos.

Sin embargo, el presidente armenio, Serzh Sargsyan, anunció en febrero de 2015 que su país se retiraba del acuerdo de paz con Turquía aprobado por el Parlamento y que suponía un histórico adelanto para acabar con las hostilidades entre ambos países vecinos.

Posteriormente, afirmó que Armenia estaba dispuesto a retomar sus relaciones con Turquía, si bien recalcó que "el reconocimiento del genocidio por parte de Ankara es el camino más corto para lograrlo".