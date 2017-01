Zoido afirma que "no va a cambiar" su política penitenciaria ni de lucha contra el terrorismo frente a ETA

Etiquetas

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmado este lunes que el Gobierno del PP "no va a cambiar la política ni penitenciaria ni de lucha contra el terrorismo" frente a ETA porque, ha agregado, "la memoria, la justicia y la honra que merecen todas las víctimas y sus familias, no lo merecen". Además, ha sostenido que para que la victoria frente al terrorismo sea real "no caben ni chantajes ni concesiones".