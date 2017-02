(AMPLIACIÓN) OHL Y VILLAR MIR VENDEN EL 50% DE CENTRO CANALEJAS MADRID A MARK SCHEINBERG POR 225 MILLONES

Etiquetas

- OHL Desarrollos y GVM mantendrán el control en la gestión del proyecto hasta su apertura, prevista a principios de 2019. OHL Desarrollos (OHLD) y Grupo Villar Mir (GVM) han vendido el 50% de Centro Canalejas Madrid a Mohari Limited, sociedad controlada por el empresario Mark Scheinberg, por un importe total de 225 millones de euros.Según informaron hoy en una nota las empresas vendedoras, la venta se ha producido de manera proporcional entre los actuales accionistas, vendiendo OHL Desarrollos un 17,5% y GVM un 32,5%.El cierre de la compraventa está sujeto al cumplimiento de condiciones habituales de este tipo de operaciones.Tras la operación, OHL Desarrollos y GVM, que permanecerán en la sociedad con una participación del 17,5% y el 32,5%, respectivamente, mantendrán el control en la gestión del proyecto hasta su apertura, prevista a principios de 2019.El Proyecto Canalejas será el primer proyecto hotelero y residencial de la marca Four Seasons en España.Según la nota, "OHL Desarrollos y GVM han recibido numerosas muestras de interés de potenciales inversores de reconocido prestigio para la adquisición de esta participación en Centro Canalejas Madrid, lo que ha permitido llevar a cabo esta operación de forma exitosa". Mohari Limited es una compañía 100% propiedad de Mark Scheinberg, empresario e inversor de origen israelí y residente en la Isla de Man.Centro Canalejas Madrid es la propietaria del conocido como Proyecto Canalejas, que pretende convertir un conjunto de edificios históricos de aproximadamente 50.000 metros situado en la confluencia de las calles de Alcalá y Sevilla, plaza de Canalejas y Carrera de San Jerónimo, en un complejo de uso mixto, con un hotel de 204 llaves operado por Four Seasons, 22 residencias privadas con servicios del hotel (Four Seasons Branded Residences), una galería comercial de unos 9.000 metros cuadrados (La Galería de Canalejas), un parking subterráneo de aproximadamente 400 plazas y una oficina comercial de uso bancario.