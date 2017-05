Bruselas apuesta por "distribuir mejor" los beneficios de la globalización frente al proteccionismo

Etiquetas

La Comisión Europea ha defendido este miércoles la necesidad de "distribuir mejor" los beneficios de la globalización y de "dar forma" a la misma en línea con los "valores e intereses" de la Unión Europea, al mismo tiempo que ha descartado que la respuesta a sus consecuencias negativas sobre la población sean ni el proteccionismo ni un escenario mundial sin reglas.

Bruselas ha presentado este miércoles un documento en el que reflexiona sobre las consecuencias de la globalización y en el que defiende que "claramente" puede ser "beneficiosa" en los lugares donde ha sido "aprovechada adecuadamente".

Así, el Ejecutivo comunitario apunta que la globalización ha sacado a "cientos de millones" de personas de la pobreza y ha permitido que países pobres "recuperen terreno". En el caso de la UE, asegura Bruselas, la globalización ha impulsado el crecimiento económico económico gracias a las exportaciones adicionales y la unas importaciones más baratas.

No obstante, la Comisión Europea reconoce en su documento que estos beneficios "no son automáticos" y "no han sido distribuidos de forma justa entre los ciudadanos". Además, Bruselas subraya que Europa se ha visto afectada por el hecho de que otros países no comparten "los mismos estándares" en áreas como el mercado laboral, el medio ambiente y la seguridad. Esto provoca que las empresas europeas "son menos capaces de competir en precios" y supone "cierre de fábricas, pérdidas de empleo y presión a la baja en los salarios y en las condiciones de los trabajadores".

"Sin embargo,la solución no está ni en el proteccionismo ni en las políticas 'laissez-faire'", recalca Bruselas. En cambio, el Ejecutivo comunitario defiende que la UE "debe asegurar una mejor distribución de los beneficios de la globalización" mediante el trabajo conjunto con sus Estados miembros y sus regiones, así como con sus socios internacionales. "Debemos aprovechar juntos la oportunidad de dar forma a la globalización en línea con nuestros valores e intereses", añade la Comisión Europea.

En concreto, el documento subraya la necesidad de construir un "orden global sostenible" basado en "reglas compartidas" y en una agenda común. Bruselas recuerda que siempre ha defendido un marco global multilateral "sólido y efectivo" y ha manifestado que es importante seguir desarrollándolo de forma que haga frente a los nuevos desafíos.

A modo de ejemplo, Bruselas propone impulsar nuevas normas con el objetivo de crear un marco de igualdad de condiciones que combata prácticas desleales como la evasión fiscal, los subsidios públicos o el 'dumping social'. En este sentido, aboga por la existencia de instrumentos de defensa comercial y de un tribunal multilateral de disputas para que la UE pueda actuar "con decisión" contra terceros países con prácticas desleales.

En cuanto a las actuaciones dentro del bloque comunitario, el documento propone herramientas para proteger a los ciudadanos a través de políticas sociales y de programas de educación y de formación. "Las políticas fiscales progresivas, la inversión en innovación y las políticas de bienestar pueden ayudar a distribuir la riqueza de una forma justa", apostilla Bruselas.