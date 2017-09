Rebelión contra las granjas: los pueblos se sublevan por las macroexplotaciones

Etiquetas

En el pueblo de Noviercas residen 150 personas de manera estable. Situado al este de Soria, entre las regiones de La Rioja, Aragón y Navarra, este municipio muestra apenas un puñado de calles en su trazado urbano, inmerso en la típica geografía rural de un caserío situado en el interior del país. A pesar de que el tiempo parece transcurrir 'en cámara lenta' para las vidas apacibles de sus puñados de habitantes, algo ha roto la monotonía en los últimos tiempos, y sembrado de polémica este punto: la futura instalación de la mayor macrogranja lechera de Europa (y una de las cinco más grandes del mundo) está generando controversias y un fuerte rechazo de no pocos residentes de toda la zona.

Respaldados por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), ya se han recogido más de 11.000 firmas en la plataforma Change.org contra esta iniciativa, "cuyo proyecto técnico será presentado de manera inminente ante la Junta de Castilla y León", según advierten portavoces de este organismo.

Los detractores de la idea señalan que la puesta en funcionamiento del gigante lácteo (con capacidad para 20.000 cabezas de ganado) provocaría, automáticamente, la desaparición en cadena de 450 granjas lecheras de pequeña y mediana envergadura y la pérdida de casi 800 puestos de trabajo directos en toda el área de influencia donde se erigirá esta macroexplotación (incluyendo pequeñas y medianas granjas en Zamora, Cantabria, País Vasco, Cantabria y obviamente en Castilla y León). En contraposición, la cooperativa navarra Valle de Odieta (que es la responsable del proyecto) argumenta que su proyecto provocará, entre otras ventajas, la repoblación de un área que -desde el punto de vista demográfico- languidece y no tiene recambio generacional.

Pero no solo en este punto hay un fuerte foco de tensión entre vecinos y productores que han decidido 'sublevarse' contra la instalación de macroexplotaciones. En Priego, Cuenca, por estas horas ocurre algo similar, aunque por otros motivos: decenas de vecinos rechazan también de plano la instalación de una granja inmensa que podrá albergar hasta 6.180 cerdos de cebo en naves cebadero en el pueblo, donde residen un millar de habitantes.

El pasado día 10, convocados por el colectivo 'Stop macrogranjas, pueblos vivos', decenas de habitantes se concentraron frente a las puertas del Consistorio para oponerse a lo que consideran un atentado al patrimonio natural de la zona. "De concretarse el proyecto, sería un varapalo para el sector que más puestos de trabajo genera, el turismo, la locomotora que dinamiza la economía del pueblo", asegura un portavoz del colectivo.

Misterio y hermetismo en torno a Noviercas

La futura e inmensa granja láctea de Noviercas, que ya ha recibido el visto bueno -en una primera fase- del municipio y de la Junta de Castilla y León, fue rechazada en su momento por los Gobiernos de País Vasco y Navarra. La COAG y los productores que se oponen a esta colosal infraestructura hablan de "consecuencias medioambientales irreparables" si se pone en marcha. "Sabemos que el proyecto técnico tendría que haberse presentado ante la Junta a finales de agosto pasado, y está al caer. Todas las encuestas realizadas en la zona, y la postura mayoritaria de los vecinos es clara: decimos 'no' a la macrogranja", explica Prisciliano Losada, portavoz de COAG en Castilla y León.

"Es una explotación que consumiría entre 4 y 6,35 millones de litros de agua al día incluyendo usos directos (para beber) e indirectos (limpieza de la explotación, sistemas de ordeño, etc.), cantidad que puede llegar a superar al consumo de toda la población de la ciudad de Soria, unos 6,15 millones al día", afirman en COAG, y van más allá, al referirse al tema de los residuos: "Resulta también muy preocupante la enorme generación de residuos. Esta explotación produciría unas 368.000 toneladas de excrementos al año, el equivalente a una población de unos 4,4 millones de personas. Esta cantidad equivale al doble de residuos orgánicos de toda la población de Castilla y León y casi 50 veces los generados por todos los habitantes de la provincia de Soria", argumentan las fuentes consultadas.

¿Y qué dice Valle de Odieta, la artífice del proyecto? Este medio se comunicó con la cooperativa navarra para corroborar que están ultimando la presentación del proyecto técnico. La respuesta fue escueta y categórica: "No haremos declaraciones sobre este tema", han afirmado sus representantes, siguiendo la línea de misterio y hermetismo que han comenzado desde principios de año.

Portavoces de la Junta de Castilla y León, por su parte, señalan que "aún no se sabe cuándo será el plazo de presentación oficial del proyecto técnico". Desde el Ayuntamiento del municipio, en tanto, han preferido el silencio ante las acusaciones que hace la COAG: afirma que no son pocos los vecinos "que están recibiendo presiones para vender sus parcelas de tierra a la cooperativa", según Losada.

Los defensores de la instalación, que estaría al ciento por ciento operativa en 2020, aunque comenzaría a funcionar el próximo año, aseguran que esta idea no solo será beneficiosa por los puestos de trabajo directos que generará (serían más de 200) sino que ayudaría a la repoblación de esta área emplazada en el región del Moncayo. En la actualidad viven apenas, de media, 12 personas por kilómetro cuadrado en toda esa zona. Los argumentos de unos y otros, a favor y en contra, no hacen más que presagiar una 'guerra' que promete incrementarse en los próximos meses.

Casi dos centenares de alegaciones en Priego

En Priego, Cuenca, decenas de vecinos buscan impedir en la actualidad la instalación de una macrogranja de porcinos. Según portavoces del movimiento 'Stop Granjas', se recogieron casi dos centenares de alegaciones. El plazo para presentarlas cerró el pasado día 11, y ahora el Consistorio de la localidad debe enviarlas a la Consejería de Medio Ambiente y al artífice de la iniciativa, que deberá responder a cada una de ellas en la Declaración de Impacto Ambiental.

"En Priego ya existe una explotación de porcinos con 2.000 cerdos. Actualmente se gestiona una iniciativa para ampliar la capacidad hasta las 7.000 cabezas en una de ellas. Las dos granjas sumarían 13.180 animales y generarían casi 29 millones de litros de purín al año, que habrían de utilizarse como fertilizante en 622 hectáreas de cultivo, provocando malos olores y el riesgo de contaminación de los acuíferos, con el agravante de que no existe ningún protocolo de control sobre el lugar en el que se depositarán dichos purines", indica la plataforma.

Las dos explotaciones, de acuerdo a sus números, consumirían 43 millones de litros de agua en total cada año, más que todo el pueblo de Priego. Además, habría que sumar como agravantes, según su versión, la emisión de gases contaminantes y los perjuicios que podrían ocasionar a las empresas del sector turístico.

Finalmente, en el mapa de pueblos y pequeños municipios que han decidido rebelarse contra las macroexplotaciones, asoman otros focos de conflicto en el horizonte: en Pozorrubielos de la Mancha (también situado en Cuenca) los vecinos ya han comenzado a estructurar una estrategia conjunta para oponerse a otra macrogranja porcina, al igual que ocurre en Toledo.

La Plataforma Cívica de Gamonal, en defensa de la salud y el medio ambiente, de la mencionada localidad toledana, y en contra de la instalación de granjas intensivas en su término municipal, ha grabado una versión muy singular del tema 'Despacito', de Luis Fonsi, que arrasa en Internet. En pocos días ya ha superado las 5.000 visitas y su objetivo es oponerse a las megagranjas porcinas que quieren instalar en el pueblo, con capacidad para unos 7.000 cerdos.

Finalmente, han concretado su objetivo: la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha archivará el expediente sobre la instalación de las macrogranjas de porcino junto al mencionado pueblo, tras recibir la comunicación del Ayuntamiento de Talavera de la Reina sobre la modificación el Plan de Ordenación Municipal (POM), por lo que el procedimiento para emitir el informe ambiental sobre su viabilidad queda suspendido.