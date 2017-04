EEUU dice que Cataluña es un asunto interno y pide una España fuerte y unida

El Gobierno de EEUU considera que Cataluña es "un asunto interno" español y está "profundamente comprometido a mantener la relación con una España fuerte y unida", según afirma hoy en un comunicado la embajada estadounidense en Madrid., después de que dos congresistas se viesen el pasado fin de semana con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El congresista republicano de California Dana Rohrabacher y el demócrata de Nueva York Brian Higgins se reunieron con Puigdemont y otros políticos catalanes y, en cambio, rehusaron asistir a sus citas previamente fijadas en Moncloa y el Ministerio del Interior, según fuentes gubernamentales. El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, rechazó recibir a Rohrabacher y Higgins como respuesta al desplante.

"Queremos reiterar que, como hemos comunicado en anteriores ocasiones, la posición del Gobierno de Estados Unidos sobre Cataluña es que es un asunto interno de España", ha esgrimido la Embajada norteamericana en un comunicado. "Estamos profundamente comprometidos a mantener la relación con una España fuerte y unida", ha añadido.

En este sentido, la legación diplomática ha recordado "la historia y los valores comunes" entre los dos países y el deseo de Washington de seguir coaborando en diversos "desafíos mundiales". España es "un aliado vital, socio y amigo" para asuntos como la lucha contra el terrorismo internacional y la prevención del extremismo.

Esta es prácticamente la misma frase que empleó el anterior presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuando Felipe VI visitó Washington en septiembre de 2015: “En materia de política exterior, estamos profundamente comprometidos en mantener una relación con una España fuerte y unificada”, dijo entonces Obama.

